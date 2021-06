Quién es el primer positivo a COVID-19 en Guerreros 2021 que contagió a su novia de Acapulco Shore

La pareja se encuentra con síntomas (Foto: IG @brendazambranoc)

Guerreros 2021 se perfila como el reality que podría superar en audiencia a Survivor, no obstante, se reveló que Gutty Carrera, líder de Cobras está contagiado de COVID-19 y a, a su vez, Brenda Zambrano, quien es ex integrante de Acapulco Shore y pareja del concursante.

Fue desde su perfil oficial que el participante del programa transmitido por Televisa mostró su dedo con un oxímetro y recomendó a sus seguidores cuidarse lo más posible en este periodo de emergencia sanitaria.

“Cuídense por favor”, dijo el artista en sus historias de Instagram.

Posteriormente, remarcó que se habían esparcido rumores donde se puntualizaba que había dado positivo por COVID-19 y decidió confirmar la noticia.

Se ha filtrado esta información de diversas páginas. Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mi salud.

No obstante, ante el anuncio, algunos internautas no tardaron en reaccionar y comenzaron a enviar comentarios insultantes o burlas al competidor del show.

el participante confirmó la noticia en redes sociales (Foto: IG @guttycarrera)

“Hay algunas cuentas (ya sabemos cuales) que dicen ser “seguidoras de las cobras” que para mi son una decepción total. Padecer este virus no es algo que se le desea a nadie. Burlarle y promover el hate en estos momentos es totalmente deplorable. Es la ultima vez que doy un comentario respecto a personas y cuentas que no valen la pena. Tema cerrado.. Me toca seguir luchándola, no la estoy pasando bien, me tocaron los peores síntomas. De esta saldré pronto”, externó.

Por su parte, Brenda Zambrano defendió a Gutty Carrera desde sus cuentas personales y remarcó que él no era el único contagiado de su equipo.

“Guty presentó síntomas y en ese momento se hizo la prueba y salió positivo el AVISÓ y creo que varios de sus compañeros no les importó mucho. Me molesta que varias páginas se burlen de que tenga COVID, no es un juego, con la salud no se juega”, dijo la integrante de Aca Shore.

Asimismo, destacó que el estar en semáforo verde epidemiológico no era garantía de que alguien se contagiara e instó a las personas a seguirse cuidando. También añadió que ella se realizó en ese momento la prueba y había dado negativo, pero posiblemente estaba contagiada.

“Hoy empecé a sentir síntomas y por lógica es que también tenga, me molesta mucho que se burlen de una manera tan cruel de esto. El Covid no es un juego”, declaró.

Gutty Carrera es líder del equipo cobra (Foto: Instagram / @gutycarrera)

Además, Brenda subió una publicación a su cuenta de ella con Gutty y le mostró todo su apoyo y amor para estos momentos complicados.

“Te amo para siempre, estoy segura que si Dios nos puso en esta situación es para hacernos mucho más fuertes y unidos. vamos contra ese virus @guttycarrera Covid no te dejaremos tumbarnos tan fácil”, concluyó.

Cabe recordar que Guerreros 2021 se estrenó el pasado 7 de junio y se transmite a las 20hrs por el Canal 5 de lunes a jueves, Televisa anunció que tendrá un total de 49 capítulos de 2 horas cada uno.

Este reality de desafíos físicos de altura y agilidad corporal coincide en horario con Survivor México, un programa de sobrevivencia que se transmite por TV Azteca desde el pasado 7 de abril.

