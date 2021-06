Guerreros 2021: polémica entre Macky González y Brenda Zambrano

Brenda Zambrano y Macky González se habrían golpeado hacia el final de Guerreros 2020 (Foto: IG @brendazambranoc/ @macky.mx)

A menos de una semana del estreno de Guerreros 2021, un par de concursantes de la edición pasada comenzaron la polémica en redes sociales, el conflicto comenzó porque Macky González decidió no acudir a entregar la banda y Brenda Zambrano aseguró que su ausencia se debió a que ella es la novia del actual capitán del reality.

Gutty Carrera es el actual novio de Brenda Zamorano, en esta ocasión será el líder del equipo llamado Cobras, él tiene una cuenta activa de TikTok, formó parte de Guerreros 2020 y es originario de Guayaquil, Ecuador.

“Macky diciendo en un live que yo soy una persona violenta y que porque soy la novia de Guty no le entrego la banda! ¡Woow qué inmadura! , te recuerdo bebé que tú eres una mitómana que acusaste a alguien de golpearte!! Pero bueno yo cometí mis errores” escribió en su cuenta de Twitter Brenda Zamorano sobre la ausencia de su ex compañera el pasado 2 de junio, fecha en que Televisa dio un adelanto de Guerreros 2021.

La nueva temporada de Guerreros se estrenará el 7 de junio en el Canal 5 de Televisa (Foto: Instagram/@guerrerosofmx)

Este programa se estrenará el próximo 7 de junio a las 20:00 h por el Canal 5. Las emisiones serán de lunes a jueves y tendrá un total de 49 capítulos de 2 horas cada uno.

El motivo por el que Zambrano aseguró que Macky no deseaba verla fueron algunas historias donde dejaba clara su postura, algo que no pasó desapercibido para la ex vacacionista de Acapulco Shore.

En los comentarios de redes sociales algunos fans denotaron que no apoyan la idea de que Brenda Zamorano haya regresado al programa, cabe recordar que hacia el final de la temporada donde participaron, ambas concursantes habrían tenido una pelea a golpes.

De acuerdo con Gabriel Cuevas, periodista de espectáculos, Brenda y Macky se golpearon en el foro, al parecer por una discusión entorno a la salida de Ferka, hecho por el que Macky se habría burlado.

El fallecimiento de Magda Rodríguez, productora de "Guerreros 2020" trajo grandes cambios al reality (Foto: Instagram guerreros2020mx)

“Burlarse de que sacaron a Ferka en vivo, ella dijo que Brenda Zambrano era falsa y Brenda fue y dijo, ‘¿Cuál es tu problema?’ A lo que Macky le contestó que debería estar agradecida de estar en la emisión porque ella es una casualidad y una boba, y la otra no se quedó con los brazos cruzados, le dio una bofetada, Macky le empezó a contestar con su vocabulario muy fino y Brenda no se dejó”, mencionó Cuevas para Fórmula Espectacular.

De acuerdo con Gerardo Escareño, dicha pelea tardó en salir al aire por órdenes de Magda Rodríguez, entonces productora del programa. Tras el fallecimiento de esta colaboradora de Televisa, el reality quedó en manos de Rosa María Noguerón, quien tiene bajo su cargo proyectos importantes como 100 Mexicanos Dijeron.

Por otro lado Macky González y Memo Corral, ex capitanes de Guerreros 2020, actualmente forman parte de el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, el pasado 31 de mayo, esta pareja regresó al programa, en medio de una escena y con música de rock and roll, los ex líderes bailaron Rock around the clock con trajes clásicos del género en color rosa y blanco.

Macky González y Memo Corral fueron salvados por el público. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Los jueces juzgaron fuertemente su presentación. Andrea Legarreta mencionó que lo más preocupante fue la falta de ritmo porque el concurso ya está avanzado y ellos no tienen en el nivel que se requiere para continuar. Por su parte “La Juez de Hierro” comentó que estuvieron descuadrados y le pareció un “error catastrófico”.

Cabe recordar que la polémica se apoderó de la tercera eliminación del famoso reality show porque el luchador Tinieblas Jr. dio una nalgada a Macky González en plena coreografía. Los coreógrafos afirmaron que era parte del show, por lo que provocaron la visible incomodidad de Macky, quien no siguió bailando y al terminar se retiró por un momento del escenario.

