El día que Pati Chapoy expresó su desagrado por Remmy Valenzuela

Remmy Valenzuela y Pati Chapoy tuvieron sus roces en 2019 cuando el cantante fue juez en La Academia (Fotos: Instagram @remmyvalenzuela / @chapoypati)

“¡Hola! Soy su amigo Remmy Valenzuela y quiero contarles que soy juez en La Academia”, dijo el intérprete de Mi princesa en un video publicado el 27 de octubre de 2019, a través de la cuenta de Facebook del reality show de Tv Azteca.

La televisora del Ajusco estaba en los preparativos del retorno de su programa más popular hasta ese momento. La Academia representaba todo un icono para la empresa y era necesario darle una otra edición con nuevas personalidades detrás de la mesa de jurado.

Fue así que poco a poco se revelaron a las nuevas estrellas de aquella temporada, mismas que tuvieron su presentación formal durante la primera gala del programa. Adal Ramones llegaba para ser conductor principal, Arturo López Gavito era el único juez que ya tenía carrera dentro de la transmisión, mientras que se presentaron nuevos rostros: Alexander Acha, Horacio Villalobos, Danna Paola y Remmy Valenzuela.

Video: YouTube/ Ventaneando

El primer concierto de ese 10 de noviembre transcurrió sin grandes contratiempos y al día siguiente, como era de esperarse, el estreno de La Academia fue tema de conversación en varios programas de Tv Azteca. Entre ellos no podía faltar Ventaneando, capitaneado por Pati Chapoy.

En algún momento de ese programa tuvieron como invitado a Ramones para hablar sobre su experiencia. La conversación fluyó sin problemas hasta que la periodista de espectáculos soltó el comentario que desataría la polémica: “A mí no me gustó el niño del sombrero (Valenzuela), creo que sobra. No sé quién es”.

A pesar de que el conductor trató de defender al artista sinaloense, la opinión de Chapoy no cambió. La entrevista concluyó y el tema hubiera quedado ahí de no ser porque el comentario de la presentadora trascendió en varios medios de comunicación.

Esta fue la captura de pantalla que el cantante compartió poco después de que Pati Chapoy hablara de él en su programa (Captura: Archivo)

Uno de ellos fue el portal de noticias de espectáculos TvNotas. A través de sus historias de Instagram, el medio publicó una imagen donde informaba lo siguiente: “Pati Chapoy dice que Remmy Valenzuela sobra en La Academia”.

Ya que etiquetaron a los involucrados, la historia llegó al cantante. Este no dudó en compartirla desde su cuenta expresando que la “noticia” le daba risa. Para fortuna o desfortuna de todos, este problema escaló todavía más cuando Remigio Alejandro Valenzuela Buelna (nombre real del cantante) estaba en una conferencia de prensa.

Ahí le cuestionaron directamente sobre lo expresado por Chapoy, a lo que el intérprete respondió sin tapujos: “No sé cuánto discos de oro tenga Pati. (…) Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante a lo mejor para gustarle. Creo que está un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somos jóvenes, traemos modas”.

Valenzuela no apareció para la segunda gala de La Academia y no volvería a salir en toda la temporada (IG: remmyvalenzuela)

A partir de ahí, el resto sólo quedó en rumores. Llegó el segundo domingo de gala en La Academia y todo el elenco de jueces se presentó sin problemas, con la enorme excepción de que Valenzuela estaba ausente. No volvería a aparecer en el programa.

Los memes burlándose no se hicieron esperar. Algunos criticaban a Pati Chapoy por influir en la salida del cantante, otros la defendían; en ciertos casos, los usuarios se reían de que Remmy sólo estuviera un domingo y varios más parecían indignados. Eso sí, en lo que todos coincidían era que Chapoy tuvo algo que ver, puesto que ella es una autoridad dentro de Tv Azteca.

Meses después, en una entrevista para Pepe Garza, el cantante de Se va muriendo mi alma trató de hablar de los motivos de su salida. Lo primero que respondió es que nunca le dijeron las cosas claras y que más bien sus pretextos se basaban en polémicas en las que estuvo envuelto varios años antes.

El cantante de regional mexicano se ha visto involucrado en algunas polémicas a lo largo de los años (Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

Y es que en 2015 fue arrestado por portación de un arma de fuego de alto calibre. De acuerdo con medios locales, este incidente produjo tensión en el municipio de Guasave, Sinaloa, ya que corrió el rumor de que circulaba un convoy armado que pretendía impedir el arresto del intérprete.

Ahora en junio de 2021, Valenzuela enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio, privación de la libertad y actos de tortura. Esto luego de que el pasado 6 de ese mes agrediera brutalmente por más de dos horas a Carlos “N” y Katy “N”, primo del cantante y novia del mismo afectado.

