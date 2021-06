Ataques, envidias y brujería: las crudas acusaciones de Gustavo Adolfo Infante hacia Pati Chapoy

Foto: Mara Patricia Castañeda / Youtube - captura de pantalla.

El pleito encarnizado entre Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy está más vivo que nunca. El periodista se lanzó contra su colega y presentadora de Ventaneando, a quien acusó una vez más de practicar brujería, estar “pasada de moda”, envidiar su proyección y abusar de un medio de comunicación para encubrir a Enrique Guzmán ante los ataques de Frida Sofía.

Los conflictos entre ambos comunicadores datan de hace más de 20 años, cuando trabajaron juntos en El mundo del espectáculo. Desde entonces, cualquier relación entre ambos está fracturada y hace unos meses han aprovechado su trinchera para enviarse indirectas, así como fuertes comentarios para reprobar sus conductas.

Uno de los últimos enfrentamientos ocurrió por el escándalo de la familia Guzmán Pinal. Gustavo Adolfo Infante fue el conductor para que Frida Sofía hiciera fuertes declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán, quien recibió el apoyo completo de Pati Chapoy.

Este conflicto familiar fue abordado de diferente manera por los espacios informativos de Imagen TV y TV Azteca, el primero a favor de la hija de Alejandra Guzmán y el segundo respaldando en todo momento al rockero de 78 años, lo que le valió más de una crítica.

Más allá del proceso que se lleva al interior de la famosa familia, los comunicadores continúan en su guerra de declaraciones, pero ahora es Gustavo Adolfo Infante quien se fue con todo contra la periodista de 71, reconocida en México como una de los pilares en el mundo del espectáculo.

En entrevista con TV Notas, el conductor De Primera Mano se sinceró sobre sus sentimientos hacia quien fue su jefa en 1995.

“No lo soy (malagradecido), siempre he pensado que es bueno ser agradecido, pero ella, cuando yo empecé a sobresalir, me empezó a atacar a través de todos los empleados que ha tenido: Martha Figueroa, Daniel Bisogno, Aurora Valle y Atala Sarmiento. Chapoy ni siquiera ataca de frente, sino que manda a sus empleados para atacar a los demás”, comentó para la publicación mexicana.

Según Gustavo Adolfo, el rencor de la conductora de Ventaneando vine de los celos que le tiene por la proyección que ha conseguido a lo largo de su carrera.

“Se llama envidia, yo soy 18 años más joven que Pati y tengo mucha más presencia en medios y redes sociales, estoy mucho más activo que ella y soy una real competencia para su programa. La gente no soporta eso, pero en vez de ponerse a trabajar para superar o aumentar su nivel, para ellos es más sencillo atacar, ofender y denostar; así se defiende mientras yo trabajo”, declaró.

“Sí, a Pati le arde que esté en un canal y que tenga más programas que ella, más exhibición que ella y que me vaya mejor, pero ¡no es mi problema! Qué pena que no sepa aceptar la competencia”, añadió.

También recordó que en el tiempo en que trabajaron juntos la vio hacer “prácticas extrañas”. “No sé si es vudú, santería o brujería, pero es alguna cosa de ésas y eso sí me da repulsión... Porque trabajé con ella muchos años, yo la veía cuando mandaba por cocos y por ese tipo de cosas. Son cosas que no entiendo ni quiero entenderlas porque no me interesa estar cerca de ese tipo de prácticas tan bajas”, indicó.

El comunicador también reprobó la conducta de su colega en la defensa que emprendió hacia Enrique Guzmán, lo que le valió varias críticas por salir a cuadro a defender la integridad del rockero y hasta lloró en una de las emisiones de Ventaneando.

“Es una verdadera vergüenza que se ponga a llorar para defender a un señor que supuestamente manoseó a una niña menor de edad, por lo menos debió tener la mínima empatía con la víctima y no con el victimario”, concluyó.

Hasta el momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado sobre estos nuevos ataques de su colega.

