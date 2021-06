Estremecedor relato de la madre de la víctima de Remmy Valenzuela: “Nunca vi una mujer tan golpeada”

Foto: Graciela López / Cuartoscuro

Katy Audaves, madre de la joven de 20 años agredida por el músico regional, Remmy Valenzuela, rompió el silencio y relató la dura experiencia de acompañar a su hija a levantar la denuncia por lesiones que podrían culminar en daños permanentes.

En entrevista con el matutino Hoy. Audaves reveló que “jamás había visto una mujer tan golpeada” hasta que dio acompañamiento a su hija tras los ataques. Desde que la reportaron grave en un hospital de su local Guasave, hasta el momento de levantar la denuncia en la Fiscalía de Sinaloa, Katy dijo que ha sido de las peores vivencias.

Al momento, la sinaloense aseguró al programa que teme por su vida, mismo caso que la madre de Carlos, primo de Remmy. Las familias de las víctimas han decidido dejar sus domicilios, pues temen represalias del cantante. “Es una niña muy fuerte, por todo lo que sufrió, la miré tranquila. Igual y lo hizo por no verme sufrir porque yo yo estaba ahí con ella, y en cada declaración me partía el alma”, dijo a Hoy sobre la cruda experiencia.

Video: Instagram @programahoy

Katy expresó al programa que por ahora es un alivio para ella que su hija “esté resguardada”, no obstante le ha pesado la polémica. Pues desde que dejó su hogar, no ha encontrado oportunidades de trabajo que le permitan mantener al resto de sus hijos, que son mucho menores que la agredida físicamente.

“A mi casa no puedo llegar. Me da miedo, no sé estar ahí. Por todo esto que está pasando, tengo a los niños sin ver. Tengo que trabajar también, tengo que alimentarlos y ahora sí tengo miedo. Ella está en resguardo y gracias a dios ya no tengo el temor por ella, ella está protegida.”, detalló al matutino al tiempo que teme por el bienestar de los hijos que tuvo que dejar por la urgencia de huir con su la joven de 20 años.

Por otra parte, después de la brutal golpiza que Valenzuela habría propinado a la joven, ella podría generar problemas permanentes en los riñones. Katy dijo al programa que poco antes de ser dada de alta, se le detectaron problemas considerables.

Foto: Instagram @yadirarenteriaoficial

Como resultado de los ataques, detalló que la gente se sorprende al ver a su hija. En la exclusiva rompió en llanto al revelar que jamás había visto una mujer tan golpeada hasta que le tocó a su hija. “Le mandaron a hacer estudios, ellos dijeron que estaban bien, aunque resultó problemas en los riñones por los golpes, todo mundo que la ha visto queda horrorizado. Nunca me ha tocado ver una mujer tan golpeada ay para mi suerte fue la mía.

En tanto, el intérprete oriundo de Sinaloa desapareció, aunque antes de ello, dejó un enigmático mensaje. Al tiempo, autoridades lo investigan y su carrera parece que pronto terminará.

Aunque lo posteó en una de sus historias en Instagram el domingo seis de junio, el medio de entretenimiento Suelta la Sopa, consiguió una captura en la que el músico expresó que “su familia le había roto el corazón”.

“A veces tu propia familia te rompe el corazón, te baja el autoestima y te hace la vida triste”, fue el mensaje que compartió en redes sociales Valenzuela antes de desaparecer del ojo público y, aunque no se han girado órdenes de aprehensión en su contra, la Fiscalía de Sinaloa ya abrió dos carpeta de investigación al músico. También la disquera con la que trabajaba rescindió contratos con él.

