El día que estuvieron a punto de expulsar a Los Protagonistas de José Ramón Fernández de unos Olímpicos

En los 20 años que Los Protagonistas de José Ramón Fernández se transmitieron, tanto a través de Imevisión como de TV Azteca, las dificultades no faltaron, pero tampoco las anécdotas que al final resultaron divertidas.

Si delante de la cámara toda era diversión gracias a los personajes de Andrés Bustamante “El Güiri-güiri”, en alguna ocasión su humor estuvo a punto de meter en serios problemas al famoso programa de televisión, que inició transmisiones en México 86.

Eran los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con aquella inolvidable inauguración en que el pebetero fue encendido en el Estadio de Montjuic por el arquero paralímpico Antonio Rebollo.

El momento resultó espectacular porque Rebollo se encontraba a decenas de metros de distancia del pebetero, así que debió confiar en su destreza, frente a millones de televidentes en todo el mundo, para que la flecha diera en el blanco.

José Ramón Fernández en una de las transmisiones de Los Protagonistas en 1992 (Foto: Captura de YouTube/Gene Simmons - THE DEMON)

De inmediato las especulaciones se desataron y fue ahí donde entraron Los Protagonistas.

“Nosotros teníamos una contratoma donde se veía pasar la flecha detrás del pebetero”, recordó José Ramón en entrevista para Infobae México con motivo de los 35 años de Los Protagonistas.

Muchas personas comenzaron a preguntarse si la flecha había caído o no en el pebetero y se dio por hecho que no acertó, pero la realidad era que las instrucciones que tenía Rebollo fueron que la flecha debía pasar lo más cerca posible del pebetero para que con el calor se pudiera encender.

Pese a ello, el equipo de José Ramón Fernández pudo haber tenido una historia muy distinta en aquellos Olímpicos.

“Una cobertura maravillosa, fue cuando por poco nos expulsan de Barcelona”.

José Ramón Fernández compartió con Infobae una anécdota que involucró a David Faitelson y Ponchito

Según su relato, David Faitelson, el Güiri-Güiri y un camarógrafo lograron colarse debajo de la gran bandera que se desplegó en el área de atletas en el estadio.

Fue gracias a esa posición privilegiada que lograron obtener la toma de la flecha pasando detrás del pebetero, pero eso no fue todo. Andrés Bustamente pensaba usar esa curiosidad para hacer una de sus bromas.

“Ese día llegó Ponchito y me dijo ‘mira lo que hicimos’ ¿y la flecha? ‘la traigo aquí clavada’ y me enseña, al día siguiente nos cayó el Comité Organizador. Yo tenía una gran amistad con el jefe de las transmisiones de televisión, que era un andaluz muy simpático, que me dijo ‘no pueden hacer esto, es muy peligroso, el comité está muy enojado, no lo van a poder usar. Es fantástica la toma que tienen, la broma es muy buena, pero no la usen, porque están amonestados’”, detalló José Ramón sobre aquella advertencia.

“No la volvimos a usar, la guardamos. Y nos amonestaron, no quise decirle a nadie más que a Ponchito y a Faitelson, que no lo volvieran a hacer y que si pasaban diez flechas dijeran que pasaron perfectamente diez flechas. Era un truco, simplemente”.

José Ramón y la Beba Galván en 1992 (Foto: Captura de YouTube/Gene Simmons - THE DEMON)

Pasado el amargo incidente del inicio, aquella cobertura permitió consolidarse a Los Protagonistas en el gusto del público. Era apenas su cuarta emisión, después de México 86, los Olímpicos de Seúl 88 y el Mundial de Italia 90 -a donde por cierto José Ramón no acudió por un veto que Televisa orquestó junto a la FIFA como venganza por el caso Cachirules.

En aquella cobertura de Los Protagonistas en 1992 destacaron los personajes de “La Beba Galván”, interpretada por Víctor Trujillo, la eterna “enamorada” de José Ramón, así como “Carmelo Fernández”, el primo español de José Ramón al que daba vida Andrés Bustamante.

