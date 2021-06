Los Protagonistas: cuando Maradona pidió aparecer en el programa de José Ramón Fernández

Video: Infobae / Imevisión / TV Azteca / Canal+

Era junio de 1986. José Ramón Fernández recibió un aviso del productor después de terminar la emisión de Los Protagonistas, aquella legendaria emisión que estaba debutando en el Mundial de México.

“Lo llamó un señor Valdano, sospecho que es el jugador”, le dijo el productor. “¡¿Cómo que sospechas?!, es el único que hay”, le respondió, seguro de que se había comunicado el delantero de la selección de Argentina, una de las grandes favoritas en aquella justa gracias a la presencia, nada menos, que de Diego Armando Maradona.

“Estaba en la cabina y Valdano, que era un tipo muy agradable, me dijo ‘José Ramón, los veo todas las noches, no hay programa que no veamos, para nosotros pasado mañana es un día clave porque jugamos contra Inglaterra’”, recordó el periodista en una charla con Infobae México.

La Guerra de las Malvinas, de 1982, estaba muy presente en la memoria colectiva de ambas naciones y el partido de aquel 22 de junio llevaba una carga simbólica mucho más allá del futbol.

Maradona fue la máxima figura en México 86, el Mundial en que debutaron Los Protagonistas de José Ramón Fernández

“‘Maradona está un poco sentido con el pueblo de México porque no le han dado, él cree que no le han dado el reconocimiento que se merece’”, añadió Valdano en aquella plática telefónica con José Ramón.

“Yo le dije ‘tienes razón, te prometo, Jorge, que mañana vamos a hacer un programa dedicado a Diego Maradona’. ‘Sería maravilloso’, me dijo”, narró.

Fue así que el creador de Los Protagonistas y su equipo se pusieron manos a la obra.

En aquel entonces ni José Ramón ni sus colaboradores imaginaban el éxito y el legado que dejaría aquella emisión, producida por la cadena estatal Imevisión con muy poco presupuesto, que conjuntaba análisis deportivo con comedia, algo inédito por aquella época.

Tal vez Maradona intuía que aquel programa se convertiría en un referente de la televisión y de ahí su “reclamo” para figurar.

Lo cierto es que los ojos del mundo se centraban en él, pero el genio del gran Diego aún no estallaba, apenas había hecho un gol para el empate contra Italia, así que las ilusiones estaban puestas en aquel partido de cuartos de final contra Inglaterra.

José Ramón cumplió su promesa y, gracias a las relaciones de Imevisión con Canal 13 de Buenos Aires, consiguieron material de Maradona a cambio de las imágenes que Los Protagonistas captaban con cámaras ocultas, ubicadas en zonas distintas a las que colocaba Televisa en la cancha. Con el nombre de “lo que no se vio” o “lo que no se oyó”, lograron gran éxito porque el camarógrafo siempre estaba en los momentos adecuados.

“Entonces le dedicamos a Maradona un programa maravilloso sabiendo que venía el partido estelar, Argentina contra Inglaterra en el Azteca, y recordando que había habido un conflicto muy serio con la Guerra de las Malvinas, explicándole a la gente la cantidad de chicos jóvenes que habían muerto, los pilotos suicidas de Argentina. Era enfrentar al pueblo mejor armado, no hay ni cómo meter las manos, era muy difícil. Le dedicamos un programa y lo cerramos con el tango Uno que cantaba Plácido Domingo”.

José Ramón, creyendo haber cumplido el cometido, se sorprendió esa misma noche cuando Valdano volvió a comunicarse con él.

“¿Qué hicimos mal?”, se preguntó el periodista cuando le avisaron que le llamaba el jugador argentino, pero su sorpresa fue mayor cuando lo escuchó emocionado.

“Me dice ‘estoy llorando y aquí está a mi lado Diego, te lo paso’. No le entendí nada a Diego y Diego estaba en plena forma futbolística, impecable. Me pasó a Valdano, le dije ‘¿qué te puedo pedir a cambio?’”, detalló Fernández.

Lo que José Ramón quería a cambio era una entrevista con Maradona, pero había un gran inconveniente: Argentina entrenaba en las instalaciones del América en Coapa.

“Yo no puedo entrar a Coapa porque son las instalaciones del América y yo soy antiamericanista. Si me ven, me linchan ahí”, le dijo a Valdano. “‘Pero hay una puerta por detrás de la cocina -yo ya había investigado- que tú me puedes abrir a las 12 del día y dile a Diego que me dé 10-15 minutos y así se hizo, lo conseguí'”.

Por supuesto, aquella charla entre José Ramón y Maradona fue histórica, como histórico fue ese partido contra Inglaterra en que Diego Armando llegó a su cenit.

“Ese día contra Inglaterra jugó maravilloso, metió ‘la mano de Dios’, que eso lo inventó él, después hizo un golazo que los ingleses iban cayendo como soldaditos por toda la cancha hasta que metió el gol”, señaló José Ramón.

Fue así como Maradona exigió su lugar en Los Protagonistas y alcanzó el sitio más alto en la historia del futbol.

Años después, Jorge Valdano -el artífice del encuentro entre José Ramón y Maradona- se integraría al equipo de Los Protagonistas, en su época de mayor éxito, ya con TV Azteca.

