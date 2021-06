Por qué tacharon al influencer Paco de Miguel de misógino en redes sociales

Internautas pidieron "cancelar" a Paco de Miguel por misógino (Foto: Facebook / Paco de Miguel)

El famoso comediante de redes sociales Paco de Miguel, quien suele hacer sketches en los que normalmente parodia comportamientos que han encasillado a estereotipos de mujeres, fue tachado en redes sociales de misógino después de su última publicación.

Paco de Miguel ayer subió un video de seis segundos al que describió como “Ana Pao tu amix aesthetic alternativa en sus stories de Instagram” en el que baila moviendo la cabeza, replicando el comportamiento de una joven escuchando música, sin decir ningún guion. Tras varios comentarios que recibió, se volvió tendencia.

En la mayoría de las respuestas al tuit en el que publicó el video, se leen comentarios como “Pov: ves al macho misógino tratando de hacer comedia a costa de denigrar acciones cotidianas de las mujeres”, “Literalmente deja de ridiculizar a las mujeres” o “Paco en pleno 2021, solo a los ridículos como vos les da risa verte con peluca. Anda toca pasto o algo, misógino”.

El video dura seis segundos, en él baila mientras tiene una peluca puesta (Foto: Captura de pantalla Twitter / @PacoDeMiguelF)

El joven cómico no respondió a ninguno de los tuits y simplemente hizo otra publicación en la que escribió “Detox de twitter byeee”.

Normalmente, en sus posteos de Twitter llega a recibir entre mil y 2 mil “me gusta”, pero en esta ocasión se acumularon 4 mil 300, además de 439 respuestas y actualmente hay más de 3 mil tuits en que lo mencionan, posicionándolo en el número uno de tendencias de México en esa red social debido a la rapidez con la que surgió el debate.

Sus seguidores, cantantes, actores y otros influencers lo han defendido diciendo que él sólo replica situaciones reales y no busca ridiculizar a las mujeres ni el estereotipo que se tiene de ellas.

Paco de Miguel es famoso por sus personajes femeninos como Lety Mondragón y Meli Cervantes (Foto: Cortesía Comedy Central)

“Qué enfermitos que quieran cancelar a Paco De Miguel, qué vidas tan frustradas deben de vivir para intentar acallar hasta el humor más universal y sano que puede existir. No manchen, vayan a terapia, cúrense esa deficiencia mental que no les deja vivir felices”, fue uno de los tuits más replicados.

No es la primera vez que se le acusa al creador de contenido de ser misógino o usar a la imagen de las mujeres para hacer burla de ellas, pues en TikTok, otra de las plataformas en donde tiene mucha popularidad, han intentado “cancelarlo” por las mismas razones.

Paco de Miguel ha creado tres personajes que lo representan: Meli Cervantes, Caro Acampa y Miss Lety. Con ellos satiriza, la mayoría del tiempo, a mujeres y por ello han pedido ignorar su contenido, incluso bloquearlo o denunciarlo, pues se critica que el comediante está incitando al odio hacia las mujeres.

Paco de Miguel anunció su participación en "La casa de las flores: La película" (Foto: Twitter / @PacoDeMiguelF)

Francisco De Miguel tiene 21 años y ha comenzado a hacer contenido en plataformas digitales desde que tenía 15 años, en Vine, una red social que fue cerrada. Posteriormente, continuó haciendo parodias en Facebook, en donde hasta la fecha cuenta con 3 millones de seguidores.

Su gran popularidad ya lo han llevado al teatro y televisión, en donde ha sido invitado en su personaje. Uno de sus próximos y más esperados trabajos será en la onceava temporada de Vecinos, en la que posiblemente interpretará a Miss Lety. Además de que también anunció su participación en la película de La casa de las flores.

Anteriormente, también en Twitter, se posicionó en las tendencias debido a que escribió, como si fuera uno de sus personajes “Me entregan la presidencia? Me la entregas @lopezobrador_ Me entregas la presidencia”, lo que pareció gracioso para algunos de sus seguidores, pero otros le pidieron que no se metiera en política.

También es nominado a los MTV Miaw en la categoría Comedia a todo terreno, en donde compite con Herly, una TikToker que se volvió popular gracias a que hace parodia de comportamientos machistas que tienen los mexicanos.

