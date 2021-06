Vecinos: así confirmó Televisa a Paco de Miguel como invitado en la temporada 11

Este es el tráiler de la temporada 11 de la serie cómica (Video: Instagram @vecinosoficial)

La onceava temporada de Vecinos se estrenará el próximo 13 de junio a través del canal Las Estrellas y ocupará el horario de las 7:30 de la noche en la barra de Televisa conocida como Domingos de sofá.

En su cuenta de Instagram, esta serie publicó un adelanto en el que se mostró la bienvenida de Edgar Vivar, quien daba vida al personaje conocido como Don Barriga del Chavo del 8.

Además de este nuevo integrante del elenco, hacia el final del tráiler apareció un comediante viral de internet, se trata de Paco de Miguel, un joven quien satiriza los estereotipos de alumnos, profesoras o madres de familia y los convierte en personajes como Meli Cervantes, Caro Acampa o Miss Lety.

Paco de Miguel participará en la temporada 11 de Vecinos (Foto: captura de pantalla / Instagram @vecinosoficial)

En el video, el comediante Paco de Miguel aparece apenas algunos segundos, en un clip está vestido de traje con un megáfono en las escaleras de la unidad habitacional mientras que en otro, trae una peluca y saluda a Arturo López, interpretado por Moisés Suárez.

Este comediante popularizó sus videos en diversas redes sociales, en TikTok tiene más de 4 millones de seguidores mientras que su página oficial de Facebook cuenta con 3 millones de “Me gusta”.

Debido a las referencias que realiza en sus diversos videos, muchas personas llegaron a pensar que Paco de Miguel tendría al menos 25 años, no obstante en julio de 2020, el influencer aclaró con su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) que en realidad tenía 20.

Paco de Miguel se caracteriza como diversos personajes para sus videos de comedia (Foto: captura de pantalla)

De acuerdo con el sitio oficial de Las Estrellas, a mediados de mayo todavía no había detalles sobre su participación, pues no estaba claro si se representaría a sí mismo o jugaría el rol de alguno de sus personajes virales. No obstante, el clip dejó ver que serán varios de sus personajes los que se podrán ver en Vecinos.

El realizador de diversas imitaciones femeninas como: profesoras de inglés, compañeras del salón de clases, señoras de mediana edad tuvo una polémica en 2020 pues el 22 de mayo, subió a sus redes sociales un vídeo donde imitó a una mesera:

Algunos internautas criticaron el video de Paco de Miguel por satirizar el empleo de mesera (Foto: captura de pantalla)

“Mi nombre es Rosa María Elvira y en un momento más les vengo a tomar su orden”, satirizó Paco de Miguel con una peluca y el uniforme característico de las empleadas del lugar.

Pero tras varios miles de me gusta, el video se viralizó y algunas personas comenzaron a denominarlo como “machista” y “misógino”.

“Si alguien no cree que hay un serio problema de dominio machista en los en medios, simplemente vea a Paco de Miguel y sus “parodias” de mujeres haciendo su trabajo”, señaló en su momento el usuario @gozth en Twitter.

Vecinos tendrá tres invitados especiales en su onceava temporada (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Distrito Comedia)

Además de Edgar Vivar y Paco de Miguel, la serie creada en 2005 por Eugenio Derbez contará con la participación de una famosa ex vedette, en el video ella aparece con un vestido azul marino y demuestra sus habilidades haciendo un “split”, no obstante, Lyn May habría revelado que sería invitada en Vecinos desde tiempo atrás.

Lyn May compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en el detrás de cámaras de Vecinos, imagen que confirmó su participación como invitada al elenco de esta serie.

Lyn May junto a Lalo España, actor de Vecinos (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Ella también publicó una fotografía junto a Lalo España y sus seguidores no dudaron en expresar su emoción “Tia May que guapa” y “ya quiero ver el capítulo” son algunos de los mensajes que se pueden leer. Esta no es la primera vez que Lyn May trabaja con Televisa pues ya había participado en un capítulo de Nosotros los guapos en 2016.

De acuerdo con el sitio oficial de Las Estrellas, las grabaciones de esta producción a cargo de Elías Solorio comenzaron el 25 de enero al mismo tiempo que los episodios de la temporada 10, no obstante, los capítulos se dividieron en dos entregas. En el final de la más reciente, la serie tuvo una escena “post-créditos” que reveló la participación del actor del Chavo del 8.

