“A todos les dijimos que no”: Escorpión Dorado exhibió a candidatos que le ofrecieron dinero por una entrevista

El influencer Alex Montiel, mejor conocido como el “Escorpión Dorado”, exhibió a través de su canal de YouTube algunos correos en los que supuestos colaboradores de los contendientes en los comicios electorales celebrados el pasado 6 de junio, solicitaron saludos o entrevistas con el famoso personaje enmascarado.

Montiel apuntó que, incluso, le solicitaron que sostuviera una conversación con personas cuyas candidaturas aún no habían sido aprobadas por el órgano electoral a cambio de dinero. “Ustedes saben que para tener a un candidato, para tener a un ganador siempre existen unas preelecciones, entonces inclusive me pidieron que subiera a personas que estaban en ese proceso de preelección, que ni siquiera eran candidatos para nada”, explicó el creador de contenido.

Durante el video compartido en el canal de La Lata, el youtuber enfatizó que recibió ese tipo de propuestas desde hacía varios meses con el fin de que les hiciera “promoción política” y reiteró que algunos de los criterios para realizar las entrevistas consiste en que los entrevistados sean de interés nacional o internacional, que sea un personaje polémico o que se haya vuelto viral.

Sin embargo, aseguró que algunos de los candidatos que solicitaron participar en el programa de el “Escorpión Dorado” aspiraban a cargos como diputados, alcaldes o presidentes municipales. “Me llegaron cualquier cantidad de correos diciéndome que si subía a su candidato, a todos les dijimos que no”, enfatizó y posteriormente se cuestionó sobre cuál es el precio de la credibilidad de los creadores de contenido.

El influencer aprovechó el espacio para realizar una crítica a las personalidades que promocionaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral a través de redes sociales. Asimismo, Montiel recordó al comediante Facundo, quien años antes había comentado en una conferencia de prensa que esa misma facción política le había ofrecido dos millones de pesos en efectivo, los cuales rechazó; en esta ocasión, el también productor manifestó su descontento ante quienes presuntamente aceptaron el pago por promover el voto en favor del “verde”.

En este sentido, el youtuber mostró algunos correos electrónicos en los que presuntos integrantes de los equipos de comunicación social o de marketing de contendientes le solicitaron presupuestos y cotizaciones para contratar al “Escorpión Dorado” con el fin de realizar videos, entrevistas, saludos y encuentros con los candidatos para los ya conocidos eventos de cierre de campaña.

“La vez pasada que hablé de política con esto de los candidatos me habían invitado a un acto público, que me subiera a un templete con Andrés Manuel y yo dije: ‘No, g*ey, yo lo que quiero es entrevistarlo, no hacerle promoción, no echarle porras; para eso estoy tratando de entrevistar a los candidatos, para hacerles una entrevista, no para echarles confeti’”, reveló el youtuber de 40 años.

Además, habló sobre el plagio de su personaje durante esta contienda electoral, ya que Juan Domínguez, candidato a la presidencia municipal de Apizaco por parte del partido Redes Sociales Progresistas (RSP); contrató a un imitador que usó la imagen y la máscara del “Escorpión Dorado” pese a que es una marca registrada.

“Utilizó sin permiso los logotipos, a una persona imitando, etcétera, eso está de la ching*da. Ahora hicimos (una denuncia) de manera más formal, de manera más legal. Entonces le van a llegar las notificaciones correspondientes a estas personas”, dijo Alex Montiel.

