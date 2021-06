“Sólo era mi opinión”: Bella de la Vega negó que quisiera difamar al hijo de su fallecido esposo

Bella de la Vega aclarara que solo emitió una opinión personal sobre José Emilio García y no intentó difamarlo (Video: Twitter / @VentaneandoUno)

Este jueves 3 de junio, Bella de la Vega estuvo como invitada en el programa Ventaneando, durante su conversación, la ex participante de Survivor México defendió el matrimonio que mantuvo con José Ángel García, actor mexicano quien falleció en enero de 2021 por una fibrosis pulmonar.

Respecto a sus declaraciones sobre el comportamiento de José Emilio García, hijo menor de su fallecido esposo, Bella afirmó que sólo se trataba de una opinión personal y que habló desde su experiencia al convivir con el joven de 22 años, también expresó que ella no era profesional de la salud mental.

El primero de junio, durante una entrevista con el mismo programa de espectáculos, la modelo afirmó que José Emilio supuestamente padece una condición mental c onocida como trastorno límite de la personalidad Borderline, además de que le gusta vivir de fiesta y consumir sustancias ilícitas.

Bella de la Vega defendió su relación con José Ángel García (Foto: Instagram / @actrizbelladelavega)

Bella de la Vega relató que su convivencia con José Emilio García no era buena, ya que el joven se incomodaba y se enojaba cuando ella estaba presente; incluso relató una anécdota en la que el DJ de música electrónica intentó deshacerse de sus pertenencias y supuestamente la agredió:

Él agarró mis zapatos, cuando llegué y llevé mis zapatitos, a las mujeres nos gustan los zapatos, los puse en un lugar donde José Ángel me dijo ‘aquí ponlos’, eso a él no le pareció, los botó, los sacó del departamento violentamente y le dije ‘Oye no saques mis zapatos, tienen su valor’, le digo ´¿Por qué haces eso?’, estaba muy enojado él, era mucho, mucho celo, ahí es cuando yo le digo ‘Oye no, cálmate por favor’ y es donde él se enoja, se voltea y me agarra por la espalda para que yo no me pudiera mover (...) me dijo ‘¿Qué te pasa, p*nche vieja?’

José Emilio García acudió a De Primera Mano para desmentir lo que afirmó la viuda de su padre (Foto: Facebook@belladelavega.Acteizymodelo)

En cuanto al supuesto consumo de sustancias ilícitas, Bella de la Vega afirmó que llegó a escuchar con un tono de voz aletargado a José Emilio y que el joven incluso fumaba frente a su padre, no obstante, reconoció que no tiene manera de comprobar que el joven hubiese consumido tachas.

Por otra parte Bella de la Vega relató que su relación con el actor fallecido en enero no fue sencilla porque José Ángel tenía problemas legales con su ex esposa, madre del hermano menor de Gael García. La bailarina incluso aseguró que recogió a una versión deprimida de su esposo y contribuyó para transformarlo en una persona más feliz y plena.

En varias ocasiones de la entrevista, la ex survivor afirmó que José Emilio tenía una actitud negativa en contra de ella, pues relató que vivían incómodos momentos cuando hacían visitas familiares y Bella era presentada como esposa de Jose Ángel, quien por su enfermedad no tenía la fuerza suficiente para tranquilizar a su hijo o apaciguar las situaciones de conflicto entre sus seres queridos.

El hijo menor de José Ángel García admitió que sí consume marihuana de manera recreativa (Foto: Instagram/ @joseemiliogarcia)

Hacia el final de la conversación con Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisgno, la actriz aclaró que sólo emitió sus declaraciones como una opinión personal y no desde un punto de vista médico, de igual forma aseguró que su intención no fue difamar al hermano menor de Gael García pues él mismo admitió que sí consume cannabis.

El primero de junio, el medio hermano de Gael García acudió al foro de De primera mano donde desmintió su supuesto consumo de tachas durante los raves (fiestas/conciertos de música electrónica): “Yo sólo consumo marihuana como uso recreativo y únicamente esporádico, nada más para eso”, mencionó.

Además negó que la última voluntad del fallecido era que su viuda se tomara una foto con su cadáver, en su momento Bella de la Vega se vio envuelta en la polémica porque publicó dicha imagen en sus redes sociales.

Esta fue la imagen por la que Bella de la Vega se envolvió en la polémica, de acuerdo con el hijo del fallecido actor, esta no fue la última voluntad de José Ángel (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

“Yo no sé que esté inventando esta señora pero evidentemente no, la última voluntad de mi papá fue que ya yaciera con su madre, que ahorita está en una capilla en Salamanca, y si no, en todo caso en una plática medio amena que tuve con él me dijo que le gustaría que dejaran sus cenizas en un río que llegara a Tierra Caliente, Michoacán, de donde él era”, expresó el joven DJ.

El joven también aseguró no padecer la condición de Borderline que le adjudica la viuda de su padre: “Para nada. Yo la desconozco (la enfermedad), apenas con esta señora me enteré de que existe, no para nada padezco y si quieren yo aquí tengo a mi abogada”.

