Julian Gil aseguró que Marjorie de Sousa sufre de un síndrome

Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

La relación que tuvieron Julián Gil y Marjorie de Sousa destacó en el medio del entretenimiento por las fuertes declaraciones y revelaciones de su pleito legal, y la tarde de ayer miércoles 2 de enero, el actor que participa en la novela ¿Qué le pasa a mi familia? fue entrevistado por Televisa y declaró que Marjorie padece de un síndrome mental.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no conscienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”.

Julian y su hijo Matías (Foto: Instagram/@juliangil)

De acuerdo a Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

El actor comentó que lleva tres años de los cuatro de vida de Matías sin poder verlo. “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”.

También fue cuestionado acerca de cómo pasará el día del padre y aseguró que cuenta con el amor de sus otros dos hijos: Julian Jr. y Nicolle, añadió que sus hijos son espectaculares y también tiene el amor de sus madres, y lo celebrará como lo ha hecho las otras fechas: feliz y con la gente que quiere.

Julian tiene tres hijos: Julian Jr., Nicolle y Matías (foto: captura de pantalla Instagram/@juliangil)

En un drástico cambio de tema, Julian reveló que Nicolle se casará el día 10 de septiembre de este año. “Es el proyecto más importante de mi vida, se casa en Madrid [...] me tienen de wedding planner”.

Gil mencionó que no está preparado para entregar a su hija en el altar “El otro día le dije: ´déjame ver el traje de novia´ y me dijo: ´no papi, todavía no [...] te quiero ver llorando el día de la boda´. La verdad no quiero pensar mucho porque soy bastante llorón”.

El modelo habló de la relación entre su hija y su prometido español: vivieron año y medio en Madrid y ella estuvo a su lado cuando el vasco sufrió de cáncer y que logró superarlo después de 17 quimioterapias “Va a haber una boda de celebración, una porque como decimos aquí ´la libró´y otra porque se van a juntar toda la vida”.

Nicolle y su prometido viven en Madrid (foto: captura de pantalla Instagram/nicolle_gil)

En otra entrevista en el programa Hoy Marjorie trató de no tocar el tema sobre un posible reencuentro con Julián, ya que ambos se están trabajando en la misma televisora, sin embargo, sí dejó clara una cosa, pues agradece a todas las personas por los aprendizajes que dejan en su vida.

“Gracias a Dios siempre he estado muy bien, ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento que agradezco a todas las personas involucradas”, explicó evitando responder al inevitable reencuentro con su ex.

Julián Gil perdió la custodia total de su hijo Matías, dejando a Marjorie de Sousa toda la responsabilidad, pero recibiendo el apoyo económico del actor.

En una entrevista realizada en abril de este año para El Gordo y la Flaca el actor dijo que no apelará la decisión: “¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo”.

Marjorie tiene un noviazgo con el empresario Vicente Uribe, y Gil tiene una relación con la comentarista Valeria Marín.

SEGUIR LEYENDO: