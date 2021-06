Emilio Osorio contó la vez que Niurka le rompió el labio por decir una grosería

Fotos: Instagram @milio.hgrss / @niurka.oficial

Emilio Osorio fue entrevistado por diversos medios y en el video compartido por Eden Dorantes habló de diversos temas, entre ellos, la vez que su mamá Niurka Marcos, le rompió el labio inferior con una cachetada.

El hijo del productor Juan Osorio fue cuestionado si alguna vez él fue golpeado por su mamá para educarlo, pues la entrevistadora retomó la declaración que hizo la vedette el 19 de abril en el programa Venga la Alegría, asegurando que si ella fuera Alejandra Guzmán, lo primero que haría sería meterle un izquierdazo a su hija Frida Sofía “para que se le acomoden las neuronas”, y así lo confirmó Emilio.

Emilio Osorio relató la vez que Niurka le reventó el labio (Video: YouTube-Eden Dorantes Oficial)

“Uno a veces le falta el respeto a sus padres y no se da cuenta de lo que está haciendo, y creo que es parte de la vida, es normal. Y sí, a mi en su momento (cuando era un menor) recuerdo que dije una grosería asquerosa y me metió un izquierdazo así [el hijo simuló la cachetada que recibió de su mamá], y me rompió el labio a la mitad. Entonces dime tú si volví a decir una mala palabra enfrente de ella a esa edad, ¿me entiendes?”, confesó el actor.

Emilio no le guarda rencor por el tipo de educación que recibió, sino que está agradecido con ella porque le ha ayudado a entender cosas de la vida y a no tener complicaciones en su vida personal y su vida laboral.

El también cantante habló de su participación en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?: “Está entretenido, nos ha ido bastante bien con la gente, yo creo que el público que nos vea se va a divertir mucho con estas escenas, esta parte es complicada y es una de las que más esperábamos desde hace rato, es una boda donde hay drama, sangre y derrame de lágrimas”.

Juan y Emilio Osorio participan en la novela "¿Qué le pasó a mi familia?" (Foto: Instagram@produccion_osorio)

Eden le reveló el rumor de que él ya tiene novia, a lo que el hijo de Niurka reaccionó de forma nerviosa “No... sí... tal vez... no lo sé... quién sabe”. El periodista añadió que la han visto en las grabaciones, Emilio lo negó y mencionó que normalmente no junta su trabajo con su vida personal, y el día que lo haga, lo disfrutará.

Además habló de la nueva pareja de su papá pues en otra entrevista realizada ese mismo día, habló de su relación con su joven novia. “Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella [...] Eva solo hay una y yo soy Adán”.

“¡Sí, pues sí! Disfrutando, lleno de vida, la neta de todo el proceso que sucedió del año pasado a este, siento que es una bendición el hecho de verlo así, disfruto el hecho de verlo así, de que esté feliz. que esté aquí con nosotros dirigiendo y haciendo lo que más le gusta”, añadió el cantante.

Juan Osorio, su pareja Eva Daniela y su hijo Emilio disfrutando una comida juntos (foto: captura de pantalla Instagram/juanosorio.oficial)

También mencionó que mientras cuidaba de su papá por su contagio de COVID-19, escribió varias canciones, las cuales prometió que estarán en su próximo disco, el cual se basará en sus vivencias.

Después de terminar la novela de Televisa, el actor se enfocará en su carrera como músico y se irá a Estados Unidos para asistir a un curso intensivo de inglés. “Hace una pausa como actor y se dedica a la música [...] Va a estudiar, va a tomar un curso de inglés muy intenso en Los Ángeles”, reveló el productor a diferentes medios.

Juan Osorio aseguró que la pausa será de máximo tres años, y después retomará su trabajo.

