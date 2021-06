Bella de la Vega destapó la oscura relación de José Ángel García con el hermano menor de Gael García

A más de medio año del fallecimiento del actor y director de teatro José Ángel García, siguen surgiendo algunos detalles sobre su vida y la relación que tuvo con sus hijos, el aclamado actor Gael García Bernal y su hijo menor, José Emilio.

Esta vez fue Bella de la Vega, su viuda, quien destapó los detalles más oscuros de la relación entre José Ángel y su hijo menor, quien es hermanastro del protagonista y director de la cinta Museo.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, la exparticipante de Survivor México reveló que el menor de edad fue diagnosticado con trastorno límite de personalidad (TLP) y que, aunado a su condición, abusa de sustancias ilícitas.

“Al chico lo diagnosticaron con la enfermedad que se llama ‘borderline’, la enfermedad de personalidad al límite y bueno, son muchas cosas que están por ahí, que están mal. Sí usa sustancias ilícitas, que yo vi eran marihuana y tachas. Se iba a los ‘raves’ y llegaba muy drogado”, recordó Bella de la Vega.

La viuda de José Ángel, además reveló que el joven amenazó a su padre en diversas ocasiones con quitarse la vida, a cambio de ingresos monetarios: “Siempre amenazaba con que ‘si no me das dinero, me voy a quitar la vida’, ' si no me ayudas en esto, me voy a quitar la vida’, ‘si no me volteas a ver en este momento, cuando yo quiero, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar’”.

“Siempre sólo fueron nada más amenazas, amenazas, amenazas, puras amenazas. Pero como dicen, ‘perro que ladra no muerde’. Nunca él lo intentó, jamás hubo una cuestión de que de verdad él haya pasado, de que de verdad él lo intentó. No, era solamente por la boca, para que a su papá le llegara a la cabeza ese martirio de vivir con esa situación, de que si de verdad (José Emilio) lo hacía, cayera la culpa en él”.

Bella de la Vega calificó de “chantaje” la actitud del hijo menor de su esposo y opinó que “esa fue la triste vida de su esposo”: “Durante toda esa relación, que tuvo anterior a mí, chantaje, chantaje y chantaje. Después vinieron demandas, demandas, demandas”.

Posteriormente, durante la misma entrevista con el espacio de TV Azteca, Bella narró que en 2019, el actor dio a la madre de su hijo menor dos millones de pesos para lograr solventar la vida del joven e, incluso, destapó que Gael García Bernal intentó costear una carrera musical a José Emilio.

“Todo esto gira entorno al dinero (...) José Ángel le dio una cantidad bastante fuerte a la exmujer, de casi dos millones de pesos para que el hijo pudiera tener una educación y pudiera tener comida y alguna seguridad económica. Y yo lo vi cuando le dio el cheque, porque se lo pidió un juez”, narró.

La viuda de José Ángel García ha destapado algunos detalles sobre la relación que tenía el actor con sus dos hijos. Incluso, hace unas semanas, reveló cómo es su relación con Gael García después de que falleció su padre a finales de enero de este año.

“No, es que él se la pasa de viaje. Ni su papá lo podía ver realmente por tantas cosas que tiene... Es muy complicado seguirle la pista. Somos dos personas prácticamente de la misma edad que andamos luchando y trabajando, a eso nos dedicamos, a trabajar y yo creo que estamos bien como estamos”, dijo en entrevista para medios de comunicación, retomada por el canal de YouTube Eden Dorantes.

