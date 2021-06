Hijo de José Ángel García se lanza contra Bella de la Vega por “mentirosa”

Bella de la Vega aseguró que José Emilio García padece una condición mental (Foto: Facebook@belladelavega.Acteizymodelo)

Luego de que Bella de la Vega revelará que el hijo menor de su fallecido esposo, José Emilio García, supuestamente padece una condición mental conocida como trastorno límite de la personalidad Borderline, además de que le gusta vivir de fiesta y consumir sustancias ilícitas, el joven saltó para defender su nombre.

Así lo destapó la actriz y bailarina hace unos días sobre el hijo de José Ángel García: “sí, usa sustancias ilícitas, que yo vi era marihuana y tachas, se iba a los ‘raves’ (conciertos/fiestas) y llegaba con tachas, llegaba muy drogado, le gusta mucho también porque es adicto a los raves, o sea le gusta irse a todos los eventos de música underground y todo ese tipo de música”, comentó la ex participante de Survivor México.

Ahora, el medio hermano de Gael García acudió al foro de De primera mano donde desmintió lo dicho por la viuda de su padre: que presuntamente amenazaba al actor con quitarse la vida a cambio de ingresos económicos, además de que negó que la última voluntad del fallecido era que su viuda se tomará una foto con su cadaver.

La polémica foto por la que Bella de la Vega fue duramente criticada (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

“Yo no sé que esté inventando esta señora pero evidentemente no, la última voluntad de mi papá fue que ya yaciera con su madre, que ahorita está en una capilla en Salamanca, y si no, en todo caso en una plática medio amena que tuve con él me dijo que le gustaría que dejaran sus cenizas en un río que llegara a Tierra Caliente, Michoacán, de donde él era”, expresó el joven DJ.

El hombre de 22 años aseguró no padecer la condición de Borderline que le adjudica la viuda de su padre: “Para nada. Yo la desconozco (la enfermedad), apenas con esta señora me enteré de que existe, no para nada padezco y si quieren yo aquí tengo a mi abogada”, añadió.

Sobre el presunto consumo de sustancias ilegales, José Emilio aceptó que consume cannabis de manera lúdica, sin embargo negó consumir “tachas” tal como lo dijo Bella de la Vega:

“Yo sólo consumo marihuana como uso recreativo y únicamente esporádico, nada más para eso”

José Emilio García recibió apoyo de su hermano Gael para estudiar su carrera en producción musical (Foto: Archivo)

José Emilio también destacó que con su padre siempre tuvo una relación cercana y amorosa, de hecho se fue a vivir con él cuando se divorció de su mamá, pero fue hasta que el recordado histrión comenzó una relación con la bailarina cuando dejaron de frecuentarse porque prefirió no vivir con ellos, pues “nunca se sintió bienvenido”.

“Bella no es ni su nombre ni nada, aparte es una mentirosa, miente en todo, dice que tiene como 30 o 40 años cuando tiene casi 50 años la señora, ya está grande. Lego dice que yo abandoné a mi papá lo cual es una total mentira, mi papá cuando se divorció de mi mamá vivía solo en un departamento de la Nápoles, y yo al verlo triste, porque sí teníamos comunicación, sí nos veíamos, pasaba a mi casa y todo, pero yo lo veía triste, decaído porque vivía solo, entonces lo que hice fue irme a vivir con él 24/7, me fui a vivir con él desde 2014 hasta las últimas oportunidades que me dejó esta señora, porque al final yo siento que esta señora fue la que nos separó totalmente”.

El recordado director de escena siempre se expresó positivamente de sus hijos (Foto: Archivo)

Sobre De la Vega, aseguró nunca sentir cercanía y sí un rechazo: “Obviamente nunca fui a su casa, nunca me sentí bienvenido con esta señora, no conozco mucho de su familia, sólo a un hermano suyo y hasta ahí porque nunca sentí amabilidad de su parte, puros gestos, hostilidad”, añadió.

Por su parte, la abogada del joven DJ expresó que se recurrirá a instancias legales contra Bella “porque estaría dañando cuestiones de derechos humanos, tales como el derecho a la dignidad, al honor y al libre desarrollo de la personalidad. Ya traemos diversos procedimiento, esto da pie para que ella reciba una sanción” dijo sobre la actriz que no ha sido notificada aún sobre la instancia que ya comenzó en su contra.

