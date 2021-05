Bella de la Vega reveló cómo es su relación con Gael García, hijo de su difunto esposo

Bella de la Vega reveló cómo es su relación con Gael García (Foto: Facebook/Gael García/Bella de la Vega)

En las últimas semanas, Bella de la Vega ha estado en el ojo mediático debido a su participación en Survivor México 2021 y la posibilidad de que abra una cuenta en la plataforma Only Fans. Por ello, generó duda y especulación que la actriz acudiera a las instalaciones de Televisa.

Ahí la bailarina habló acerca de cómo es su relación con el actor Gael García Bernal, hijo de su difunto esposo, José Ángel García, quien falleció el pasado 22 de enero y fue una personalidad de importante trayectoria en la televisora de Emilio Azcárraga Jean. De acuerdo con Bella, mantiene una buena relación con Gael, pero casi no habla con él debido a su ocupada agenda.

“No, es que él se la pasa de viaje. Ni su papá lo podía ver realmente por tantas cosas que tiene... Es muy complicado seguirle la pista. Somos dos personas prácticamente de la misma edad que andamos luchando y trabajando, a eso nos dedicamos, a trabajar y yo creo que estamos bien como estamos”, dijo en entrevista para medios de comunicación, retomada por el canal de YouTube Eden Dorantes.

Después la artista detalló en la relación que mantienen actualmente con el actor mexicano y reiteró su admiración por él: “hubo una amistad, pero no una amistad de cuates, de ‘vámonos a algún lado a vacilar o a hacer cosas’. La amistad era a través de su papá y obviamente era una amistad en buenos términos. Siempre fue muy amistoso conmigo, muy agradable, una persona educada y respetuosa”.

Bella de la Vega se casó con José Ángel García en 2019 (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

“Yo lo veo como un ejemplo a seguir porque es una persona trabajadora, exitosa, una persona que siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí mismo y eso es lo que tenemos que ver en los demás, lo que nos pueden dejar para nosotros aprender de ello”, agregó.

Bella también habló acerca de cómo se ha sentido con la muerte de su esposo y tras visitar su antigua oficina en las instalaciones de Televisa: “Yo nada más vine a dar un saludo amistoso y como todo me cayó encima, respecto a los recuerdos, casi llorando, pero el recuerdo de mi esposo está aquí. Pasé por la oficina de Emilio Larrosa y estaba viendo todas las telenovelas que hizo mi esposo. Los cuadros y los pósters padrísimos”.

Cabe recordar que Bella de la Vega protagonizó una polémica debido a que, en pleno servicio funerario, se tomó unas fotografías posando en féretro del cadáver de José Ángel García y posteriormente las compartió a través de su cuenta de Facebook. Esto causó el disgusto del hijo menor del fallecido, actor, José Emilio García.

Días después del velorio, la actriz compartió en entrevista con TVyNovelas que ella se sintió sola tras el fallecimiento de su esposo y aseguró que no tuvo la suficiente ayuda de parte de Gael García: “Al llevar más de tres días ahí (en el hospital), decidí llamar a Gael, quien no me dio ninguna respuesta clara”.

Bella de la Vega aseguró no haber recibido la "suficiente" ayuda de Gael García previo a la muerte de su esposo, José Ángel García (Foto: Twitter / @MimiContigo)

“Con las influencias y poder que él tiene, pudo llevar a su papá a un mejor hospital o con mejores cuidados. Si hubiera querido, hubiera hecho algo. Yo soy ciudadana de a pie, pero a él sí lo consideran una celebrity. Estamos hablando de dos circunstancias muy diferentes”, aseguró.

Hasta el momento, Gael García no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Bella.

SEGUIR LEYENDO: