De TV Azteca a Televisa: por qué Bella de la Vega acudió a la televisora de Azcárraga

La ex participante del reality de Survivor, Bella de la Vega, acudió a las instalaciones de Televisa, donde fue interceptada por reporteros de diversos medios, ya que su presencia en las instalaciones de la empresa llamó la atención.

En la entrevista compartida por el canal de Youtube Eden Dorantes, la actriz fue cuestionada por su presencia en Televisa, a lo que contestó: “Estoy triste, vine acá porque extraño mucho a mi esposo, y todo lo que aconteció en los últimos meses, ha sido muy triste”.

Bella conoció a su exesposo, José Angel García, en 2017. Dos meses después de iniciar su relación, se mudaron juntos y fue en 2019 cuando la pareja se casó de manera sorpresiva y sin avisar.

La pareja intentó tener un hijo, pero después de haber perdido dos bebés, dejaron de planearlo. La pareja se fue a vivir a Cancún por temas de salud del director, ya que desde hace tiempo se enfrentaba a la fibrosis pulmonar.

José Ángel García tenía 31 años más que su pareja

Una de las preguntas fue si acudió a la televisora para ver algunos pagos pendientes de su esposo, pero la actriz negó el hecho. “Fue algo personal, vine a platicar con el señor Miguel Ángel Herros. Agradecerle todo lo que hizo por mi esposo, una plática muy amistosa”, aseguró De la Vega.

Se le interrogó si acudió con el productor de La Rosa de Guadalupe para buscar otros proyectos en la televisora rival, pero dijo estar muy contenta en Tv Azteca.

“Yo nada más vine a dar un saludo amistoso y como todo me cayó encima, respecto a los recuerdos, casi estaba llorando, pero el recuerdo de mi esposo está aquí. Pasé por la oficina de Emilio Larrosa y estaba viendo todas las telenovelas que hizo mi esposo. Los cuadros y los pósters padrísimos. Me lo llevo en el recuerdo, es algo que te mueve todos los sentimientos”.

También se le preguntó por su cuenta de Only Fans, la cual anunció en sus redes sociales. La modelo comentó que se encuentra creando material para el servicio de suscripción de contenido pero ha tenido dudas para abrir su cuenta en el sitio web.

“Todavía no lo lanzo, estoy pensando mucho las situaciones, porque yo soy actriz, entonces no quisiera que se tomara como ´ay la chava que solamente enseña´, yo estudié actuación en Londres y en México, estoy muy preparada como actriz, por eso no he tomado realmente la decisión al cien. [...] Se va a malinterpretar, me puede llevar a otro lado que a mí no me interesa, yo busco una telenovela o una serie para demostrar que soy actriz”

Al final, se le cuestionó para saber si ha tenido algún acercamiento a Gael García, hijo de José Ángel García Huerta. La actriz comentó que no ha tenido la posibilidad porque el director mexicano se la pasa viajando “ni su papá lo podía ver, por tantas cosas que él tiene en su agenda y tantas cosas que él hace, es muy complicado”, añadió Bella.

Aseguró que después del fallecimiento de su esposo hubo una amistad con Gael, confesó que no es algo tan sólido pero que él siempre fue respetuoso y agradable con ella. “Yo lo veo como un ejemplo a seguir, es una persona trabajadora, exitosa y que siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí mismo”, confesó la actriz.

La última participación de De la Vega en una serie fue en el reality show Survivor, en el que fue la tercera eliminada, también la actriz se vio envuelta en varias polémicas por su comportamiento.

