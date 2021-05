“Fue por necesidad”: Bella de la Vega se sinceró sobre su llegada a OnlyFans

Esta actriz estuvo casada con el fallecido José Ángel García (Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

La actriz, modelo y deportista Bella de la Vega admitió que los estragos de la pandemia, la pérdida del amor de su vida y otras polémicas la orillaron a abrir su propia cuenta de Onlyfans. Ante la necesidad, ahora satisface a sus seguidores con contenido exclusivo.

Sin embargo, a raíz de su reciente participación en el programa Survivor de TV Azteca, adquirió una gran popularidad y ahora está a punto de interactuar con sus fans y mostrarse sexy y sensual, tal y como le gusta. Sobre ello y su experiencia en el programa y en otros aspectos personales, reveló a la revista Tv Notas que fue una gran oportunidad la que le ofreció la televisora del Ajusco, aunque tuvo problemas de salud.

“Fue una gran oportunidad que agradezco a TV Azteca porque la gente me pudo conocer más. Sin embargo, fue difícil por las ‘malpasadas’ y porque me enfermé: me dio gastritis, colitis y los ácidos de mi estómago me estaban deshaciendo mi aparato digestivo, la estaba pasando muy mal de salud. Además, está el acoso que sufrí por parte de la tribu de Los Halcones”.

De la Vega también explicó que tras su participación en el reality, había generado la popularidad suficiente para venderse en Onlyfans. Agregó al semanario que su difunto esposo hubiera querido que ella estuviera en una revista para caballeros, ello también la impulsó además de las necesidades económicas.

Bella de la Vega debutará en OnlyFans

“Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrán muchas fotos que me tomó mi marido. Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces, sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento. Él no veía mal que subiera fotos sexis porque no era celoso; mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda para sacar ingresos”.

En entrevista con la revista, abundó que a su edad está conforme con su cuerpo y lo ha cuidado suficiente para lucrar con él. “Yo me siento muy bien con mi cuerpo, siempre he sido muy disciplinada en cuidarlo y he trabajado como modelo. Serán fotos bonitas, artísticas, con concepto femenino y muy, muy sensuales”.

Dijo que a pesar de no tener problemas con los bancos o el buró de crédito, ella debe de trabajar por necesidad.

“Exactamente, es para monetizarlo. Como persona de trabajo, eso es lo que buscamos, que podamos pagar nuestras cuentas y no estar con deudas para que no nos metan al Buró de Crédito. Ahorita no tengo problemas económicos, pero tampoco voy a decir que no tengo necesidad de trabajar; yo trabajo, además de por gusto, por necesidad”.

Bella en VLA (IG)

Bella de la Vega dijo que espera comenzar a recibir más propuestas de trabajo, pues asegura ser una “mujer de trabajo”, pues no sólo estudió teatro y ballet clásico en Londres, sino también cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, expresó en el programa de YouTube Vaya Vaya.

“También tengo otras virtudes como hablar varios idiomas, hablo italiano, francés, inglés a la perfección; soy bilingüe y tengo varias virtudes que debo de aprovechar porque esta vida sólo se vive una vez y las virtudes y los talentos que tenemos, Dios nos va a decir ‘¿qué hiciste con ellos?’”, agregó Bella.

Gracias a su personalidad, ha sido invitada a participar en varios programas como Venga la Alegría, lo que le ha ayudado ha ganar cada vez más seguidores.

