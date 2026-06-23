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Una experta explica cómo funcionan los golpes de calor en los perros: “El animal no suda, jadea”

La veterinaria advierte de los riesgos de las altas temperaturas y explica qué señales deben alertar a los dueños para actuar a tiempo

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Los golpes de calor pueden afectar también a las mascotas. (Magnific)
Los golpes de calor pueden afectar también a las mascotas. (Magnific)

Hasta por lo menos el miércoles 24 de junio, España estará bajo la primera ola de calor del verano. Este episodio, que comenzó el pasado domingo, ya ha dejado temperaturas por encima de los 44 grados, avisos rojos en varias comunidades autónomas y noches incluso infernales, que son aquellas en las que el termómetro no desciende de los 30 grados.

En estos momentos, con el verano recién empezado y con temperaturas más típicas de la canícula que de mediados de junio, intentamos buscar por todos los medios desprendernos del calor, ya sea mediante el aire acondicionado, los planes que incluyan piscina o playa o llevando siempre encima un abanico.

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Los animales también sufren las consecuencias de estos episodios de calor extremo. Los expertos recomiendan evitar los paseos en las horas centrales del día y atender a las señales que podrían indicar que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor.

Los perros no sudan, jadean. (Magnific)
Los perros no sudan, jadean. (Magnific)

Las altas temperaturas afectan especialmente a los perros debido a las dificultades que tienen para regular su temperatura corporal. Mientras que los seres humanos disponen de mecanismos muy eficaces para disipar el calor, los canes cuentan con recursos más limitados, lo que los convierte en un colectivo especialmente vulnerable durante las olas de calor.

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“Nosotros los humanos tenemos una temperatura de 36 grados y medio”, explica la veterinaria de la clínica Jardín de la Abadía, en Málaga, añadiendo que los perros, de forma normal, se encuentran en 38 y medio. La manera de desprenderse de este calor es distinto en ambas especies: “Cuando hace mucho calor, nosotros sudamos y evaporamos el calor con el sudor. Pero el perro no suda, el perro lo que hace es simplemente jadear”.

Sin embargo, llega un momento en el que el jadeo del animal es insuficiente para salar tanto calor, por lo que su temperatura corporal sube hasta 42 grados. Esto, según explica la experta, tiene “efectos en el cerebro irreversibles”. “Si llega a esta temperatura, empiezan a pararse los órganos del cuerpo, los riñones, el perro empieza a tener un golpe de calor y en horas el perro está muerto”.

Una veterinaria explica las señales de que tu perro está sufriendo un golpe de calor. (Magnific)
Una veterinaria explica las señales de que tu perro está sufriendo un golpe de calor. (Magnific)

¿Qué hacer en caso de que a tu perro le dé un golpe de calor?

En primer lugar, la veterinaria indica algunas señales que pueden demostrar que el animal está sufriendo un golpe de calor, como jadear demasiado, que se pare durante el paseo e que intente meterse debajo de los árboles, lo que podría confundirse con dolor en una de sus patas.

Otros síntomas que pueden alertar a los propietarios son la debilidad, la desorientación, la excesiva salivación, los vómitos o incluso la pérdida de conciencia en los casos más graves. Reconocer estas señales a tiempo puede resultar fundamental para evitar consecuencias irreversibles.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Es importante “salir a zonas en verano de río, arroyo, la playa, sitios en los que el perro se pueda refrescar”, señala. Y, si se observa que sufre un golpe de calor, “tienes que salir corriendo y sumergir a tu perro en agua lo más fresca posible para intentar bajar su temperatura a su temperatura normal. Si el perro pasa tiempo a esta temperatura, en pocas horas habrá muerto, tenga la edad que tenga”, advierte.

Especialmente debe tenerse cuidado con los perros de pelaje negro u oscuro, ya que “absorben más los rayos de sol y pasan más calor”.

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