“Siempre me hacían bullying”: Bella de la Vega encaró en vivo a Natalia Alcocer tras su salida de Survivor

Pelea en VLA (captura del programa)

Las concursantes del programa Survivor México Natalia Alcocer y Bella de la vega protagonizaron un polémico momento en la emisión más reciente del matutino Venga la Alegría, pues la bailarina que recién abrió su Onlyfans denunció en vivo que sufrió bullying por parte de su compañera durante el concurso.

Entre insultos y descalificaciones, las atletas y exparticipantes, se reclamaron abusos durante la competencia y poco compañerismo. “Me hacían bullying y era gigante. Sí, sí era bullying”, le gritó varias veces de la Vega a Alcocer, quien negó ser una persona que tuviera tendencias en contra de sus compañeros en el reality.

De la Vega explotó contra su excompañera luego que de que la actriz asegurara que ella no la acosaba sino el resto del elenco desde que inició el programa con sus emisiones.

“Ella ya lo sufría desde antes en el programa y lo que pasa es que aquí se decían las cosas. Por ejemplo, lo de los caracoles, eran cuatro caracoles tamaño salchicha coctelera que nos comimos”, recordó una prueba donde tuvieron que comer los moluscos para no pasar hambre, aunque no le explicaron a Bella que podía hacerlo sin ningún riesgo.

Infobae

“No sabía que eran, ni siquiera sabía que se podían comer, teníamos que racionar la comida”, recuerda con amargura de la Vega el trato que tuvieron sus compañeros con ella.

Abundó que nunca la respetaron y que hicieron lo posible porque fuera eliminada. “No había respeto, nunca lo hubo, ni educación”. A estas acusaciones, Alcocer le llevó la contraria en la emisión y aseguró que su trato siempre fue en buenos términos. “De mi parte siempre hubo mucha empatía y educación”, dijo Alcocer mientras Bella le hacía gestos de desaprobación y seguido repetía un: “ay, por favor”.

Alcocer intentó disculparse con Bella y con el resto de sus compañeros. Explicó que si hubo malentendidos durante el reality show, fue porque un trabajo de edición del programa la hacía ver así, como la abusiva en diferentes momentos.

“Fue la edición, al ‘warrior’ le quedó claro eso, que yo era una mujer que reía. Me decían Natalia, haz la prueba sin reírte, me acuerdo una vez que hubo un reto con balones y yo lloraba de la risa porque era mucho el nervio, pero es porque es mi mecanismo de defensa”, se justificó la actriz.

Parte de la tribu Halcones (Foto: captura de pantalla Instagram/@Survivormexico)

“Me editaron riéndome. Yo hago muchos gestos, pero me los agarraron y me los tomaron así. Yo respeto mucho a mis compañeros, a mí me da coraje ser despedida del programa”, agregó sobre su eliminación que ocurrió el pasado fin de semana.

Por otra parte, Bella de la Vega, que finalizó en abril su participación en Survivor México, tras tres semanas de estancia en el reality show de supervivencia de TV Azteca, ha sido polémica, pues desde un inicio no caía bien a sus compañeros y algunas de sus declaraciones eran criticadas. Así sucedió cuando dijo desarrollar un trastorno alimenticio como la cantante estadounidense, Whitney Houston.

La también bailarina tuvo dificultades para integrarse a sus compañeros, pues aunque logró hacer amistad con algunos y ganarse la simpatía de otros participantes, también es cierto que desde un inicio fue considerada como uno de los contrincantes más débiles de la competencia.

Durante su estancia en el programa que se graba en una paradisiaca isla de República Dominicana, Bella se sintió vulnerable al asumir el reto, pues además de afrontar dinámicas físicas y de supervivencia, donde tuvo que racionar una cantidad limitada de alimento, la modelo tuvo que lidiar con el duelo que aún vive tras perder a su esposo.

SEGUIR LEYENDO: