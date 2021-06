Quién es Gabriel Porras, el actor con el que Itatí Cantoral le fue infiel a Eduardo Santamarina

La actriz confesó que comenzó a salir con Gabriel Porras cuando aún estaba casada con Santamarina (Fotos: Instagram @eduardosantamarinamx / @itatic_oficial / @gabrielporrastv)

La actriz mexicana Itatí Cantoral reveló en entrevista con el conductor Yordi Rosado que le fue infiel a su exesposo Eduardo Santamarina con el también actor Gabriel Porras, quien tiene una larga trayectoria en la pantalla chica gracias a sus apariciones en las telenovelas Nada Personal, Tres Veces Sofía y por haber interpretado a “El Gato Fierros” en la aclamada serie La Reina del Sur.

La actriz aseguró que el engaño ocurrió cuando el matrimonio con el padre de sus gemelos estaba atravesando por una crisis severa. “Ya estábamos separados, ya estábamos mal (...) en mi caso yo me adelanté porque empecé a salir con una persona que se llama Gabriel Porras y no estaba yo divorciada”, expresó la actriz de 46 años.

Gabriel Porras es actor de telenovelas mexicanas y de producciones estadounidenses transmitidas en idioma español, nació en la Ciudad de México y actualmente tiene 53 años. Durante cinco años estuvo casado con la actriz venezolana Sonya Smith, cuyo romance terminó en el año 2013 y con quien compartió los papeles protagónicos en el melodrama Olvidarte Jamás.

Gabriel Porras ha aparecido en algunas de las producciones más exitosas de Telemundo, como "La Reina del Sur" y "Mariposa de Barrio" (Foto: Instagram/ @gabrielporrastv)

Gran parte de su trayectoria artística está conformada por exitosas producciones originales de Telemundo, cadena de televisión digital terrestre ubicada en Estados Unidos. Algunas de ellas han sido Sin senos no hay paraíso, La Reina del Sur y Mariposa de Barrio, donde dio vida al padre de la fallecida cantante de banda, Jenni Rivera.

También ha participado en cintas cinematográficas, como Equinoccio y la pirámide mágica, Al fin y al cabo, así como La misma Luna, en la que compartió créditos con los actores Eugenio Derbez, Adrián Alfonso y Kate del Castillo, protagonista de la historia.

En el año 2016, el actor de 53 años ganó el Premio Tu Mundo en la categoría de “Mejor Actor Protagónico” gracias a su papel en la telenovela Bajo el mismo cielo, en la que compartió la pantalla chica con la actriz María Elisa Camargo, originaria de Guayaquil, Ecuador.

Porras debutó en la pantalla chica tras su aparición en el melodrama "Tres veces Sofía", donde compartió créditos con Lucía Méndez (Foto: Instagram /@gabrielporrastv)

El actor debutó en su carrera artística en la telenovela Tres veces Sofía, estrenada por TV Azteca en el año de 1999. En este melodrama, Porras compartió el set de grabación con Lucía Méndez, Omar Fierro, Marco Muñóz, Karen Sentíes y Martha Mariana Castro, quienes tuvieron los papeles protagónicos. Su última aparición en el mundo del entretenimiento fue en el año 2019, cuando participó en la serie de suspenso No te puedes esconder, producida por Netflix y Telemundo.

En la exclusiva con Yordi Rosado, Itatí Cantoral señaló que, tras firmar su divorcio con el actor Eduardo Santamarina, también decidió terminar su relación con Gabriel Porras, pues él sabía que nunca lo había querido y que fue muy difícil terminar su matrimonio con el intérprete de Yo amo a Juan Querendón.

La actriz se sinceró sobre los supuestos problemas de alcoholismo de Eduardo Santamarina (Foto: Instagram /@eduardosantamarinamx)

Además, la actriz se sinceró durante la entrevista sobre los problemas de alcoholismo de Santamarina, ya que confesó que el actor acudía a fiestas de entre cinco y seis días, por lo que un día el intérprete de telenovelas mexicanas, llorando, le pidió ayuda a la hija de Roberto Cantoral.

“El me dijo un día: ‘ayúdame’ (...) ahí él dijo, ‘Itatí yo no quiero ser alcohólico, yo no quiero meterme ninguna droga, yo quiero ser un hombre de bien’, pues es una persona que, te juro que es puro corazón y lo logró”, comentó Itatí Cantoral a Yordi Rosado.

SEGUIR LEYENDO: