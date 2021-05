“Se enamoraron”: Diego Boneta habló sobre Michelle Salas y Alejandro Asensi

Michelle Salas y Diego Boneta salieron en 2013 (Fotos: Captura de YouTube- Netflix / IG @michellesalasb / Twitter @esadeloshilos).

El actor Diego Boneta habló en un video de YouTube sobre cómo se retrató en la serie biográfica de “El Sol” el romance que existió entre Michelle Salas y Alejandro Asensi.

Boneta afirmó que Michelle y Asensi jamás quisieron dañar al “Sol” con su romance, simplemente la relación evolucionó románticamente y se les salió de control, proceso que quisieron escenificar en la pantalla.

“Yo realmente creo que surge un amor genuino. Ellos realmente están tratando de hacer lo mejor que pueden con la situación y es eso que hace que sea más fuerte todavía. No fue intencional por querer fregar al papá. NO. Se van gustando, se van enamorando porque están pasando tiempo juntos y eso es lo que pasó: se enamoraron”, puntualizó.

Michelle Salas y Diego Boneta fueron a disfrutar de la fiesta para mirar la ceremonia de los Oscars 2013 en el restaurant Boa de West Hollywood (Foto: The Grosby Group).

Las declaraciones de Diego sorprendieron a los fanáticos debido a que ha sido la primera vez que habla sobre algún romance de su ex pareja. Inclusive, muchos seguidores aseguraron que trató de defender la verdad que posiblemente le haya contado Michelle.

Conviene recordar que durante el año 2013, Boneta y Salas entablaron un romance, fueron vistos en varios sitios de Los Ángeles, California, ubicación donde los ambos residían.

“Michelle es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá (en Los Ángeles). Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips”, le confesó el actor a los medios de comunicación.

Sin embargo, la relación no prosperó y hasta la fecha ninguno de los dos ha referido algo acerca de su romance.

Se dice que a Michelle Salas no le gustó cómo fue presentada su mamá en la serie de Luis Miguel y por ello se distanció del cantante (Foto: tomada de Instagram @michellesalasb).

En la vida real, cuando se dio a conocer el romance entre Alejandro Asensi y Michelle Salas fue un escándalo mediático, debido a que se señaló un supuesto embarazo y los titulares de diversos medios no tardaron en colocar a Luis Miguel como abuelo.

Durante el escándalo, Michelle Salas solo tenía 19 años, razón por la cual la dinastía Pinal ( la familia materna de la modelo) salió a defender a la joven y se mostraron molestas por la forma en que la prensa estaba “tergiversando” la información.

No obstante, el romance duró solo unos meses más. Posterior al termino de la relación, Asensi dejó de ser el manager de Luis Miguel, quien siempre se dijo que no aprobó la relación.

Los paparazis fueron los que sacaron a la luz la información del romance (Fotos: @Trompe / Twitter - Archivo)

El tema se volvió avivar después de que la plataforma de streaming, Netflix, emitió el último capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, dejando en incógnita a los fanáticos sobre muchas aristas de la historia que se quedaron sin resolver.

Una de esas aristas fue la forma en que se presentó en pantalla el inicio del romance entre Michelle Salas y Alejandro Asensi, cómo los paparazis difundieron la relación y cuál fue la reacción que tuvo el intérprete de La Bikina cuando la información salió a la luz.

“En esta serie se está siendo muy respetuoso con la información que hay sobre la relación entre Michelle y Mauricio (Alejandro Asensi)”, comentó el actor Fernando Guallar, quien dio vida a Ambrosi, en un video para el canal de la plataforma en YouTube.

Macarena Achaga y Fernando Guallar fueron quienes le dieron vida a Michelle Salas y Alejandro Asensi (Foto: captura de pantalla de YouTube).

El actor español también indicó que la serie buscó tratar el romance entre Salas y Asensi con mucho respeto y con base en testimonios e información que estaba a la mano.

“Se han basado en información, en documentación, en pruebas que tenían y que estaban al alcance de cualquier persona para desarrollar esta historia, pero yo creo que se ha hecho con muchísimo cariño y muchísimo cuidado”, concluyó.

La argentina Macarena Achaga dio vida a la Michelle Salas adulta durante la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel (Fotos: tomadas de Instagram @michellesalasb/@macabeso).

Por su parte, Macarena Achaga explicó que para ella fue muy importante poder contar la historia como se hizo y trató de mostrar en pantalla una versión más humanizada de los hechos.

“Estamos contando una historia nosotros, en realidad, es una versión de los hechos”, indicó la actriz, quien en diversas ocasiones ha expresado que sí habló con la verdadera Michelle sobre la historia, pero que prefirió darle su propia esencia.

Finalizó su participación en el video señalando que “este capítulo es la culminación de algo que era inevitable, esto tenía que pasar”, a la par de pedir que se realice una tercera temporada, información que Netflix confirmó más tarde.

SEGUIR LEYENDO: