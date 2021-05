Natalia Lafourcade revela que la pandemia despertó su creatividad antes de enloquecer por el encierro

Foto: Instagram @natalialafourcade

En su entrevista más reciente, la cantante Natalia Lafourcade reveló que el encierro por la pandemia de coronavirus la llevó al punto de casi enloquecer. De acuerdo con declaraciones al periodista Javier Poza, tuvo que recrear un espacio de trabajo similar a un estudio profesional, este lugar ahora se ha visto realizado en su propio hogar.

“Me estoy volviendo loca, quería mi propio espacio para crear, agarré una libreta hice mis dibujos y me hice un espacio que es mi templo de creatividad. Ahí se grabará mi siguiente disco. Será un espacio para jugar, que no sea como tal de trabajo. Que sea un lugar donde la esté pasando muy bien”, dijo en entrevista radial.

De acuerdo con la cantante, uno de los desafíos más importantes durante el último año de su carrera, fue poner a flote el proyecto que tiene en el estado de Veracruz para levantar el centro de documentación de son jarocho en la comunidad de Jáltipan.

“Todo lo que está ocurriendo no lo imaginé y creo que ha sido algo que el mismo universo me ha empujado a estar paciente”, dijo sobre levantar nuevos proyectos musicales en tiempos de incertidumbre debido a la pandemia que aún continúa.

Foto: Instagram @natalialafourcade

“El mundo está muy incierto y eso afecto al proyecto, la pandemia vino a detener el proyecto, a decir cuándo vamos a terminar, es como estar dentro de un barquito, todos remando, pero sin una dirección. A los trabajadores que están haciendo posible el proyecto”, dijo a Poza sobre lo desafiante que ha sido querer mantener viva la cultura tradicional de México.

Yo no sabía que iba a ser así, no sabía que el proyecto sería de muchas formas y que sería disfrutar de cada matiz que esto tiene, y que todo tiene su tiempo y ha sido muy maravilloso, afortunada de saber que tenemos un disco que está capturando lo que es México hoy en día, en el 2021. Estamos acá todos muy metidos”, explicó sobre el segundo volumen de Un canto por México.

En esta nueva entrega discográfica, detalló que la participación de los cantautores Pepe Aguilar y Aida Cuevas, dijo que son personas que vienen a apadrinar el proyecto para respaldar la cultura nacional, son pesos que se necesitaban según la intérprete multifacética.

Explicó que en esta nueva fase en la cual le apuesta a lo tradicional, necesitaba a como diera lugar a los más experimentados en el género. De ahí que adelantó quiénes la apoyan en esta nueva colaboración. “Necesitaba juntarme con los grandes de la música tradicional, me gusta coquetear con estos géneros pero juntarse con los que saben del tema era necesario”, dijo sobre su nueva entrega.

Foto: Instagram @natalialafourcade

En tanto, admitió que la cancelación de muchos de sus conciertos presenciales le ha bajado los ánimos. la intérprete de Mango se dijo entusiasta de poder deleitar a sus fanáticos con su estilo más clásico, irreverente, pero con ritmo.

“Por eso no me puedo ir de tour, no sabemos cuando se reactivarán los conciertos, pero me falta espacio para volver a mí, siento que he estado trabajando mucho para afuera. Tengo tiempo de meterme al estudio para volverme loca. Tengo ganas de volver a mi mundo, después de todas estas cosas que han pasado”, abundó en entrevista con Poza Laforucade.

Según detalló a la agencia EFE, se trata de un disco sensorial que recorre los olores, los sabores, los paisajes pero sobre todo los sonidos de México. Titulado “Un canto por México, vol. 2” es la segunda parte de un proyecto “hecho en comunidad” de Natalia Lafourcade cuyo estreno ha dejado a la cantante con la necesidad de “regresar hacia adentro”.

“El disco te lleva al campo, a la montaña, a la playa a cualquier paisaje de México. Te deja percibir el olor del país, del mole, el tamal, el mezcal, el tequila y el agave”, cuentó en entrevista con Efe la compositora.

SEGUIR LEYENDO: