“Sería ‘el burro hablando de orejas’”: Coque Muñiz fue cuestionado sobre el error de Pablo Montero con el Himno

En el contexto en el que el cantante Coque Muñiz regresó a los escenarios como invitado de la Sonora Dinamita, opinó sobre el bochornoso momento que vivó Pablo Montero al cambiar la letra del himno nacional. Aseguró que entiende la vergüenza del artista al tiempo en que se solidarizó con él.

Expresó que no era su deseo afirmar que cualquiera podía equivocarse, como le recomendaron comunicar cercanos a él, sino respetar la carrera de los otros que en cualquier momento podría peligrar por situaciones como la que vivió Montero en la final de Santos vs Cruz Azul.

En tanto, tras el bochornoso momento del ranchero, que podría valerle peligrosas sanciones por parte de gobierno, Muñiz pidió que le fuera bien y que este siguiera con el éxito que tenía previo a su error en televisión nacional.

“No lo vi. No caray, qué pena. Sería incapaz de hablar del tema. ‘sería el burro hablando de orejas’. Hay que respetar y cada quién sale adelante con su problema. Quiero que todos tengan éxito y no me hace feliz saber que alguien se equivocó para decir ‘miran, se equivocó'. Yo conozco el dolor de la vergüenza”, dijo Jorge Muñiz.

El artista recordó, tras su equivocación en 1989, en La Plaza de Toros, que la Secretaria de Gobernación (SEGOB) lo multó en aquel entonces, aunque no detalló cifra, al menos confirmó que podría haber sanciones contra Montero. Al tiempo, dijo que errar durante la entonación al himno, lo hizo reflexionar sobre muchas actitudes que tenía mientras era un artista más joven.

“Sí, pero ya pasó. Ya ahora la vida es otra, y me da mucho gusto porque me hizo ser una mejor persona y me enseñó a que tenía muchos defectos y que la estrella que yo creía, no era así”, detalló en entrevista al matutino Venga la Alegría. Por otro lado, opinó sobre la actual situación de su padre, el cantante Marco Antonio Muñiz. “Él se alejó, es una persona que se decidió, es cumplida con sus objetivos”, dijo al programa sobre el retiro musical de su progenitor.

Jorge Muñiz, quien además de cantante ha sido conductor de televisión, tuvo su momento más penoso a finales de la década de los ochenta. Durante una pelea de box, salió muy seguro de sí mismo rumbo al cuadrilátero, justo antes de un enfrentamiento de su tocayo el Maromero Páez en la Plaza de Toros México.

Pablo Montero podría ser multado por haber modificado una estrofa del Himno Nacional el pasado 27 de mayo (Foto: Captura de pantalla)

Lamentablemente, el cantante olvidó la letra y fue así que regaló uno de los momentos más recordados entre la sociedad mexicana. “Yo soy una persona que cometió una falta y le cobraron. Ya lo pagué”, dijo en 1989.

En tanto, sobre el error de Montero, SEGOB comunicó que investigaría el caso del cantante. “De acuerdo con las atribuciones que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (LEBHN) otorga a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, realizará las acciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones de dicha ley y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para determinar la responsabilidad de las personas involucradas”, se lee en el documento de gobernación.

Vestido con un traje de charro de color blanco, Montero se presentó en la cancha. Con la mano derecha se despojó de su sombrero y con la otra sostuvo el micrófono. Ante el silencio de los asistentes comenzó con su interpretación del Himno Nacional a capela. No obstante, cometió un error evidente cuando comenzó a entonar la primera estrofa.

“Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva, De la paz el arcángel divino, Que en el dedo tu eterno destino nos convoca a lidiar con valor”, cantó Montero en lugar de entonar la letra correcta que debió ser: “Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva, De la paz el arcángel divino, Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”.

