“Nunca les faltará dinero”: durísimas críticas a Juan de Dios Pantoja por exhibir a su bebé recién nacido con joyas

Juan de Dios y la familia de vacaciones

Han transcurrido apenas dos meses desde que los influencers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza dieran a luz a “Juanito” y ya ha dado de qué hablar el menor gracias a sus progenitores. Especialmente por publicaciones del youtubero que presume en redes a su hijo y la vida de lujas que a este le da, lo cual ya le valió críticas de sus fans.

En su post más reciente en Instagram, Juan de Dios aseguró que a su varón no le hará falta nada en la vida. Y aunque ese comentario no desató las críticas, si lo hizo que el bebé portara una cadena estilo “bling-bling”, una decoración ostentosa de un excesivo valor. “A mis hijos no les faltará nunca amor, tampoco dinero”, escribió el youtuber.

“Si así ayudaras a todos tus fans (obvio no a todos) que gracias ha ellos estas en donde estás, dices que tu nunca presumes pero solo te contradices. Hay muchos bebés que no tienen la suerte de tener nada. Deja de andar presumiendo lo que la mayoría no tiene, lo que deberías de hacer es: guardar esos recuerdos para ustedes. Hay personas en carencia que te siguen y no ves eso”, fue una de las duras críticas que recibió el youtubero.

JD junior (cortesía: Instagram)

Otros de sus seguidores en la red social lo calificaron como un arrogante e incluso opinaron que la fama de Pantoja se debe su pareja, quien incursionó antes que él como una modelo de las redes sociales. “Eres un arrogante. Kimberly no presume tanto como tú y tiene más fama y dinero. Humildad por favor”, se lee en otro comentario de la misma publicación.

Sobre Juan de Dios, apodado cariñosamente como “Mini J”, no ha sido bien aceptado por Kima, la primogénita de los influencers. Cuando conoció a su hermano menor no lo aceptó y a la fecha sigue teniendo dificultades.

A través de las historias su cuenta oficial de Instagram, Loaiza narró el episodio a sus seguidores y aseguró que ofrecerá más detalles de la próxima entrega de sus nuevos videos. Sin embargo, adelantó que se sintió sorprendida cuando la menor de edad arrancó la cabeza de uno de sus juguetes.

Los hijos de Kimberly y Juan de Dios en IG

“Yo sé que en el video del nacimiento del Mini J, le hicimos una videollamada (a Kima). Pero no se compara con la reacción que hizo cuando lo tuvo de frente por primera vez. De verdad, no se compara, es que no saben”, comenzó a relatar la famosa youtuber.

Según narró Kimberly, a través de una videollamada; el episodio que quedó documentado en un video disponible en su canal de YouTube. Y en el se ve como la niña hace berrinche al ver al nuevo integrante de su familia.

“Hizo unas cosas que me dieron miedo, ¡me dieron miedo, linduras!, la verdad (...) Le arrancó la cabeza a un mono”, aseguró, dirigiéndose a sus seguidores en Instagram sobre las primeras reacciones de su hija.

“Cuando yo supe que le había arrancado la cabeza a un muñeco no me asusté sólo porque le había arrancado la cabeza a un muñeco, sino también porque dijo unas palabras refiriéndose a su hermano en el momento que le arrancó la cabeza”, dijo la influencer.

Recientemente la pareja salió de vacaciones al puerto de Acapulco y pidió a sus fans consejos para que Kima, su hija mayor, se acercará al nuevo bebé. “Linduras, en estos días voy a grabar el reto del cumple de Kim, manden retos aquí. Vamos, piensen en muchos retos divertidos y cool, diferentes”, pidió a sus seguidores Loaiza para el cumpleaños de su hija Kima.

