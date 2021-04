Kimberly Loaiza reapareció con radical cambio de look y ni su hija la reconoció

(Foto: tomadas de Twitter)

A pocos días de haberse coronado como una de las youtubers con mayor número de suscriptores de habla hispana, Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look.

Así es, la también cantante le dijo adiós a su cabello corto y negro por una larga cabellera... ¡rubia!, tanto es el cambio que ni su hija Kima la reconoció.

Todos los detalles de esta nueva aventura, tras la cuarentena que guardó por su segundo parto, fueron compartidos por Kimberly Loaiza en un video de su canal.

Claro que este cambió de look no fue la única difícil decisión a la que se somertió ya que tuvo que dejar a sus dos pequeños hijos, por primera vez en mucho tiempo, mientras tanto se quedaron al cuidado de Juan de Dios Pantoja.

Foto: Instagram @kimberly.loaiza

Según lo que explicó “la última vez que dejé a Kima fue cuando fui a Miami y fue totalmente duro para mí, ahora tendré que dejar a mi Kima y a mi mini JD toda una noche” y, en lo que respecta a Juanito, esta es la primera vez que se aleja de él.

Luego de resaltar lo mucho que va a extrañar a sus dos hijos y a su esposo, empezó la aventura para cambiar su imagen.

Por su puesto, todas las imagenes están en su video, desde la colocación de las extenciones hasta el decolorado en el cabello, del que Kimberly se mostró preocupada “espero que mi cabello aguante la decoloración o lo que me vayan a hacer”.

Sin embargo, los espectadores al igual que su familia estuvieron atentos al resultado que se dieron a conocer en los últimos minutos del video.

Y es que la youtuber aseguró que la sorpresa principal se la llevaría su familia a quien no le comentó cuáles serían los cambios.

Foto: Instagram @kimberly.loaiza

Una vez listo el cambio de look, Kimberly Loaiza se enlazó por videollamada con Juan de Dios Pantoja y la pequeña Kima, quienes además de asombrados no reconocieron a la cantante.

En la llamada la interprete de Más intentó llamar la atención de Kima, aunque no obtuvo ninguna respuesta de la pequeña.

Sin embargo, JD Pantoja intervino y dijo “qué guapa se ve mamá... No te conoce”, aseguró.

Por supuesto, además de los elogios a su esposa, se mostró entusiasmado por la belleza de Kimberly Loaiza rubia y bromeó “voy a hacerle otro hijo, ¿quieres un hermano?”

Foto: Instagram @kimberly.loaiza

La breve videollamada para que su esposo e hija reaccionaran a este espectacular cambio de look terminó con la decepción de la youtuber, quien mostró su tristeza por el desinterés de Kima.

Según explicó viendo a la cámara: “A Kima prácticamente le valió, ni siquiera hizo un sólo gesto, ni siquiera hizo mamá, pero ahora que me vea en persona será diferente”, concluyó.

Claro que el vídeo no terminó con una breve vista a su nueva melena, pues dedicó los últimos minutos a una toma exclusiva para apreciar la cabellera larga y rubia que recién estrena.

Este sólo es uno de los momentos más especiales que Kimberly Loaiza ha compartido con sus millones de seguidores, pues hace poco sorprendió con una sesión de fotos a pocos días de convertirse en madre, en la que presumió su espectacular figura.

Kimberly Loaiza. FOTO: Twitter/@kimberlyloaiza

El nacimiento de su segundo hijo, Juanito, se dio el pasado 16 de febrero; tanto Kimberly como Juan de Dios Pantoja compartieron el especial momento con fotografías en Instagram

Claro que el embarazo estuvo lleno de muchas sospechas y rumores que la pareja negó en más de una ocasión; sin embargo, del embarazo en secreto Kimberly y Pantoja rompieron el silencio en diciembre del 2020.

La razón de ocultar tan importante noticia fue por las duras criticas que la influencer recibió en su primer embarazo: “Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió”, aseguró.

