“Despertar”: la nueva canción de los Polinesios que está rompiendo en internet

Uno de los cinco canales de Los Polinesios fue hackeado (IG: platicapolinesi)

Keren Polinesia, hermana de Lesslie y Rafael, lanzó su nuevo sencillo titulado Despertar a través de uno de los canales que comparte con sus consanguíneos. A 24 horas de su estreno, el video se posiciona entre las principales tendencias de la plataforma web en México.

Los hermanos Polinesios incursionaron en el mundo de YouTube en diciembre del año 2010, cuando abrieron su primer canal dedicado a bromas, blogs y tutoriales, el cual rápidamente comenzó a ganar fama entre los usuarios, logrando así tener más de 24 mil subscriptores.

Después de que posicionaran su espacio como uno de los más vistos a nivel nacional, los Polinesios decidieron ampliar su panorama abriendo otros cinco lugares con temáticas diferentes. Uno de ellos es Platica Polinesia, canal dedicado exclusivamente a la publicación y difusión de sus temas musicales.

La nueva canción se estrenó en sábado 3 de abril (Foto: @ppteamkaren/Instagram)

Platica Polinesia cuenta con cinco videos musicales, dos en conjunto llamados Festival y Seamos leyenda, además de una canción en individual por cada Polinesio, siendo Karen la última en estrenar su audiovisual Despertar el pasado sábado 3 de abril.

A 24 horas de su lanzamiento, el videoclip cuenta con casi 1 millón de reproducciones, 104 mil me gusta y más de 10 mil comentarios en YouTube. En los comentarios se halaga a la interprete, no sólo por la melodía, sino que también por la composición video, pues algunos consideran que totalmente representa la forma de ser de la influencer.

“Me enorgullece saber que alguien que se ha convertido en un grande del entretenimiento empezó desde abajo y creció basándose en trabajo duro y no por colgarse de alguien más, inspiración pura”, “Me impresionó como KAREN tuvo ese talento para hacer ese video clip tan pero tan impresionante, nunca me canso de verla”, escribieron fans en los comentarios.

Los Polinesios

Debido a que son personajes que crecieron a la par de la expansión de la plataforma como un medio de expresión, sus fans consideran que tienen un lazo con los hermanos, pues muchos de ellos vieron cómo fue creciendo su carrera a partir de la popularidad de sus ingeniosos videos de retos.

Su carrera en el ámbito musical va iniciando, pues fue recién hace dos años que dieron a conocer el inicio de este nuevo reto, con el que esperan lograr alcances como sus compañeros Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes además son pareja. De igual manera, quieren lograr su sueño sin descuidar sus otros proyectos.

Por su parte, debajo del canal principal que lleva su mismo sobrenombre Los Polinesios, se ubica Extrapolinesios con 16 mil seguidores, en donde comparten fragmentos de equivocaciones, cosas graciosas o fragmentos que no quedan dentro del video final.

Los canales de los tres hermanos se posicionan entre los más vistos a nivel nacional.

En Musas tienen 15 suscriptores que pueden disfrutar de los consejos, recomendaciones y tips de belleza que comparten Karen y Lesslie. Mientras que en Juxiis cuentan con 5 mil seguidores que les interesa el lado tecnológico, de entretenimiento y de videojuegos que ponen en práctica los tres.

El mediados del año pasado, se dio a conocer que Musas fue hackeado, así lo anunciaron los hermanos a través de sus redes sociales y con una serie de videos. Algunos videos fueron borrados y otros se ocultaron al público. Sin embargo, después de hacer una serie de procesos, lograron recuperar el canal de Karen y Lesslie.

Los hermanos son originarios de la Ciudad de México. Rafael, el mayor de los tres, nació en 1990, tiene una carrera universitaria en mercadotecnia. Karen nació en 1992 y egresó del Instituto Politécnico Nacional con una ingeniería en transporte. Lesslie es la más joven, pues nació en 1995.

