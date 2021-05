This is America: la canción de Childish Gambino por la que es acusado de plagio

Donald Glover está siendo demandado por un rapero de Florida por infracción de derechos de autor. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Emelike Nwosuocha, quien es conocido como Kidd Wes, afirma que la canción del ganador de un Grammy, Childish Gambino, es similar a la que él publicó en 2016 a través de la plataforma Soundcloud, la cual lleva por título Made in America.

El argumento que guía la demanda de Wes contra Gambino es que “las similitudes sustanciales entre ambas canciones incluyen, pero no se limitan a, contenido de interpretación y composición rítmica, lírica y temática única y casi idéntica que figura en el coro (o ‘gancho’) secciones que son la pieza central de ambas canciones “.

En mayo de 2018 Donald Glover (Childish Gambino) hizo pública This is America, canción que se hiciera famosa no sólo por la mezcla de géneros que se aprecian en ella, sino también por su controversial video y letra ya que cargan un mensaje social. La obra audiovisual fue dirigida por Niro Murai, el cual logró retratar muchas de las injusticias que sufre la población afroamericana por parte de la policía estadounidense. El video actualmente cuenta con más de 773 millones de reproducciones en YouTube. En 2019 se llevó el Grammy a la Mejor Grabación del año y al Mejor Video Musical.

Kidd Wes afirma que This is America es similar a su canción Made in America (Foto: IG The Kid Wes)

Pitchfork informó que según documentos de la corte federal de Estados Unidos, el rapero Kidd Wes, lanzó la demanda a Glover y a la gente involucrada en el tema musical. Además del músico y actor los demandados son: Young Thug, corista y coguionista del videoclip, Lüdwing Goransson, productor de la pieza, Kobalt Music, RCA Records, Sony Music Entertainment, Young Stoner Life Publishing LLC, 300 Entertainment, Atlantic. Records, Warner Music Group, Roc Nation, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music.

Los abogados de Kidd Wes, Imran H. Ansari y La’Shawn N. Thomas, comentaron a Pitchfork lo siguiente: “Las similitudes entre las dos piezas musicales son más que una coincidencia y equivalen a una infracción, como se alega en la denuncia presentada por nuestro cliente, Emelike Nwosuocha, conocida profesionalmente como Kidd Wes. El Sr. Nwosuocha confía en sus afirmaciones y simplemente busca el crédito y la compensación que se merece por el uso no autorizado de su música "

Made in America es la última canción del disco Eleven: The Junior Senior Year (Foto: IG The Kid Wes)

Made in America fue publicada el 11 de septiembre de 2016, sin embargo en 2017 Kidd Wes lanzó su albúm Eleven: The Junior Senior Year donde dicha canción es el cierra del disco. Los derechos de autor de este disco fueron entregados a Wes el 24 de mayo del mismo año en que se publicó.

Por el momento aún no hay una respuesta por parte Childish Gambino, ni tampoco de su equipo.

Por otra parte, Kidd Wes no ha sido el único que ha acusado a Glover de plagio, en 2018 el rapero neoyorquino, Jase Harley afirmó que el presunto acusado robó la música de This is America de su canción America Pharaoh de marzo de 2016. Ante tal declaración Fam Rothstein, socio de Gambino, por medio de un tweet, negó tal acusación, sin embargo después borraría tal publicación.

Actualmente se está grabando la tercera temporada de Atlanta

A través de su cuenta de Instagram, Donald Glover publicó que por el momento se encuentra grabando la tercera temporada de Atlanta, serie donde es protagonista, guionista y director.

