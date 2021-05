Así suena la canción de Nodal con Los Plebes del Rancho

Ya lo superé tiene ahora su propio videoclip (Video:Youtube JG Music)

Este 7 de mayo se estrenó el video oficial de Ya lo superé, la cuarta colaboración entre Christian Nodal y Los Plebes del Rancho, una banda fundada por Ariel Camacho.

A diferencia de Botella tras botella, en la que el protagonista de la canción no puede olvidar a su viejo amor, en este tema el hombre le presume a su ex pareja todo lo bueno que le ha pasado a lado de su novia actual.

El videoclip de Ya lo superé tiene actualmente 141,496 visualizaciones en YouTube además de haberse colocado en el número 17 de tendencias dentro de esta plataforma. Este tema de regional mexicano fue originalmente popularizado por Ariel Camacho, quien falleció en 2015.

Los Plebes del Rancho se popularizaron en 2013 (Foto: Captura de pantalla)

El video estuvo a cargo de Zenit Producciones y fue dirigido por Abelardo Báez, las escenas están situadas en un bosque durante la noche, la iluminación da la impresión de estar compuesta principalmente por los faros de los coches y camionetas que aparecen.

Nodal luce una gabardina café claro mientras que los integrantes de la banda portan traje negro mientras tocan sus instrumentos. “Con mucho cariño para todos ustedes”, escribió el cantante en los comentarios mediante su canal oficial.

Algunas personas recordaron a Ariel Camacho con mensajes como “Y está se va hasta el cielo en memoria de mi compa José Ariel Camacho Barraza” y “De las mejores rolas de los Plebes del Rancho Me alegra que ahora sea Nodal al que le toque hacerle justicia, un abrazo hasta el cielo al compa Ariel”.

Christian Nodal y Ariel Camacho (Foto: Instagram @nodal)

Otras colaboraciones entre la agrupación de banda y el intérprete de Adiós Amor fueron publicadas entre marzo y finales de abril, los temas son 2 veces, Por no perderte te perdí y Vida Truncada.

“Creí que ya nunca me iba a enamorar, pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te haya ido mal”, dice parte de la letra de este tema que ahora engalana Christian Nodal, no obstante el joven de 22 años probablemente no imaginaba involucrarse con el género de regional mexicano.

El 28 de febrero el cantante destapó que ya conocía desde muy joven a Ariel Camacho pues trabajaba mano a mano con su papá, quien es productor musical del género. Sin embargo, admitió que no le prestó mucha atención al trabajo de Camacho debido a que su interés musical era otro.

Christian Nodal es actualmente un cantante de regional mexicano

“Tengo un arrepentimiento bien grande porque, cuando Ariel recién estaba comenzando su carrera, a veces ensayaba en la casa. Yo estaba en la etapa de secundaria, de rock, no escuchaba nada de regional, sólo lo que mi papá ponía en el carro. Como que no ubicaba bien quién era Ariel, pero sabía que tenía mucho talento. Pero no era mi rollo, no me gustaba en ese momento”, le confesó el novio de Belinda al locutor Pepe Garza para conmemorar el sexto aniversario luctuoso del músico.

Durante esa entrevista reveló también que fue el amor a una compañera de la secundaria lo que le hizo comenzar a involucrarse más con el género al cual hoy pertenece y al que le debe grandes éxitos: “Me enamoré de una muchacha a la que le encantaba todo lo del regional; empecé a escuchar y aprendí a hacer segundas con las canciones de Ariel”, recordó.

Ariel Camacho tenía 22 años cuando sufrió el accidente que terminó con su vida (Foto: Instagram)

El líder de la banda Los Plebes del Rancho falleció a la edad que ahora tiene Nodal, este deceso ocurrió un 25 de febrero de 2015 en la carretera de La Angostura, en el estado de Sinaloa.

El cantante de éxitos como Hablemos, Toro encartado y El Karma regresaba del Carnaval de Mocorito 2015 cuando derrapó en una curva mientras conducía al límite de velocidad y perdió el control de su auto, el cual se estrelló con una valla de contención y terminó en un canal de agua.

