Así reaccionó Luis Miguel al enterarse del cáncer de Hugo López, su mánager

Luis Miguel: La Serie ha llegado a la mitad de su segunda temporada y entre los conflictos que se han planteado en torno a la vida del cantante, destaca el deterioro en la salud de su mánager y amigo Hugo López, quien decide revelarle su enfermedad a Luis Miguel.

A pesar de que durante el cuarto capítulo de la producción de Netflix quedó en duda cuál fue la reacción del cantante, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, contó su versión de los hechos en 2018: “A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad”, reveló Lucía en entrevista para el portal Teleshow de Infobae.

“Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, agregó Lucía.

Sin embargo, fue inevitable que Hugo le contara la noticia a Micky, lo que ocurrió 14 días antes de la muerte del mánager. De acuerdo con Lucía, Hugo estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y el cantante lo fue a visitar. Ella estaba afuera de la sala del hospital cuando ambos conversaron, pero recuerda la frenética reacción de Luis Miguel al cruzar la puerta.

“No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡P*ta, esta p*nche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”, recordó Lucía Miranda, pero ¿la versión de la serie se apega a este testimonio?

El capítulo titulado Ayer cerró con una emotiva plática entre Hugo López y Luis Miguel, en donde hablan acerca de los próximos proyectos del cantante. Sin embargo, “El Sol” advierte a su mánager que se ve más “pálido y flaco”, por lo que le pregunta si se encuentra bien.

Ante este cuestionamiento, Hugo López mira fijamente a Micky y el episodio termina antes de que haya una respuesta, así que será hasta la quinta entrega donde el espectador podrá conocer cuál es la versión de la serie sobre la reacción de Luis Miguel. Han habido ocasiones en donde lo presentado durante la ficción no ha coincidido con la versión de quienes vivieron los hechos.

Tal fue el caso de la historia detrás de la canción Hasta que me olvides. De acuerdo con la producción de Netflix, la canción llegó a Luis Miguel gracias a Patricio Robles, quien le propone al intérprete escuchar e interpretar dicha canción, momento en el que el cantante dice “En tu vida, me vuelvas a tocar”.

Sin embargo, declaraciones de el “Burro” Van Rankin a los medios de comunicación, la verdadera historia detrás de este éxito musical tiene otro origen: “La canción de Hasta que me olvides, eso nadie me lo puede contar: nos sentamos en la escalera de Jaime Camil Garza en (su casa de) Acapulco, y ahí Juan Luis Guerra escribió en una servilleta la canción”, explicó.

