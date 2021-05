Luis Miguel entre Alejandra Guzmán y Stephanie Salas: “Con las dos al mismo tiempo”

Según la periodista Claudia de Icaza, Luis Miguel tuvo una relación simultánea con Stephanie Salas y Alejandra Guzmán (Foto: Archivo)

El capítulo cuatro de Luis Miguel: La serie ha sido transmitido y con este nuevo episodio los aspectos controversiales en la vida del cantante vuelven a ser parte del interés del público que no se ha perdido semana a semana los pormenores de la historia que cuenta la vida personal del famoso cantante.

En esta ocasión, vemos a “Miki” intentando cuidar de su hija Michelle en los foros de grabación donde filma el video de su tema Ayer, escenas donde se le ve por primera vez ejerciendo el rol paternal que en tan pocas ocasiones ha mostrado el artista.

Este capítulo continúa revelando las diversas aristas detrás de la vida amorosa y sentimental de Luis Miguel, quien en una de las escenas de este capítulo hace referencia a “la tía” de Michelle Salas.

En los episodios nuevos se relata la creación y difusión de "Aries", uno de los álbumes más exitosos del cantante (Foto: Archivo)

“Mi tía dice que tu música es aburridísima”, le contó la pequeña Michelle a Luis Miguel, quien responde con un gesto pícaro “Dile a tu tía que…” Con esa secuencia, se hace una alusión a Alejandra Guzmán, prima de Stephanie Salas quien también es un personaje recurrente en la historia.

Y es que se ha rumorado a través de las décadas que Luis Miguel y la llamada “reina del rock” también tuvieron un amorío que no llegó a considerarse como una relación más formal, por lo que se dice que Stephanie Salas no sería la única integrante de la dinastía Pinal que tuvo un romance con el cantante Hasta que me olvides.

En el tercer capítulo de la serie ya se había podido ver a un personaje presuntamente inspirado en Alejandra, interpretado por la actriz Tatiana del Real, quien en algún momento le dice a “Sophie”, personaje inspirado en Stephanie Salas, la frase “Te dije que nunca cambiaría”, refiriéndose a Luis Miguel, hecho que no pasó desapercibido por la audiencia.

Alejandra Guzmán nunca ha hablado abiertamente de su romance con "el sol", pero sí ha aceptado que tuvieron una amistad muy cercana (Portada Revista Playboy, Septiembre 1993)

De acuerdo a la periodista Claudia de Icaza, el “Sol” y “la Guzmán” tuvieron un noviazgo al mismo tiempo que Luis Miguel también tenía una relación con Stephanie, la madre de su hija primogénita Michelle Salas:

“Eran unos adolescentes que brincoteaban todo el día y se les chispoteó (Luis Miguel y Stephanie Salas). Porque no dijeron un día ‘a ver vamos a procrear una niña hermosa’, pues no, y fue sorpresa para los dos, y no era un noviazgo, perdón, pero no fue una noviazgo, a mí que me enseñen una foto de ellos juntos. Si Luis Miguel se aventaba un viaje con Stephanie y luego regresaban y se llevaba a Alejandra Guzmán, o sea eso no era serio, anduvo con las dos al mismo tiempo””, mencionó Claudia de Icaza durante una entrevista Sin filtro: Especial Luis Miguel de Telemundo.

Son poco los datos que se saben del romance entre ambas estrellas juveniles, pero se dice que sostuvieron un breve, pero apasionado romance al inicio de sus carreras. De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, la hija de la vida Silvia Pinal y el veterano del rocanrol Enrique Guzmán, mostraba su cariño en público y relató cómo ella misma fue testigo de lo bien que se llevaban.

Mucho se ha dicho que la canción "Ave María", sencillo de lanzamiento de Stephanie Salas, es una dedicatoria a su noviazgo con Luis Miguel (Foto: Archivo)

“A mí me tocó estar en unos premios Eres y Luis Miguel estaba ensayando y de pronto llegó una loca corriendo como el correcaminos. Era Alejandra Guzmán que se le colgó del cuello y todos carcajeados, y ellos también, luego se la llevó al camerino y ahí nadie sabe, nadie supo”, expresó Martha recientemente.

Aunque no se sabe mucho de esta amistad, pues como mucho en torno a la vida del astro ha permanecido en privado, existen algunas fotografías de Alejandra y Luismi juntos en su juventud, por lo que su amistad no puede ser puesta en duda pues es evidente que sí existió o existe incluso.

