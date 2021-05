Luis Miguel, La Serie: así es el exclusivo vino de “El Sol”

(Foto: Twitter @spiritsnetwork)

Al igual que en la primera entrega, la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie ha provocado el interés del público en los aspectos más íntimos y privados de la vida del cantante, como es el caso de la relación que mantuvo con su hija Michelle Salas o la historia detrás de éxitos como Hasta que me olvides.

En el más reciente capítulo de la producción original de Netflix, se volvió a generar este interés con una faceta poco conocida del cantante: como empresario en la industria del vino. Esto debido a que en el episodio titulado Ayer, durante las escenas ambientadas en 2005, “El Sol” revela que tiene como objetivo adquirir un viñedo en Chile, pero ¿esto realmente ocurrió?

A pesar de que no existe información oficial que compruebe que Luis Miguel comprara una viña en dicho país, sí fue cierto que en 2005 el cantante lanzó su propia vino, llamado Único, Luis Miguel. Esta bebida fue elaborada en conjunto por el cantante y el enólogo Aurelio Montes, quienes se conocieron en el 2000 en Los Ángeles, pero pasaron dos años para que comenzara el proyecto de esta bebida en la Viña Ventisquero.

El vino “tan único como su creador”, de acuerdo al slogan publicitario, se trata de un Cabernet Sauvignon rebajado con un 15% de uvas Syrah; “sus aromas, muy intensos y frutales, despuntan recuerdos de arándanos, ciruela madura, frutas del bosque, casis y cereza negra, junto a notas de regaliz, vainilla y chocolate otorgadas por una crianza de cerca de 14 meses en barrica de roble francés”, se puede leer en la página oficial de la bebida.

Actualmente, se puede adquirir la reserva de 2018 de Único por medio de la página Prissa y únicamente en dos presentaciones: una caja con tres botellas que tiene un valor de $1099 y en una caja con 6 botellas que cuesta $2099. También se puede comprar en Mercado Libre, donde hay botellas de colección con un valor que alcanza los $3500.

Sin embargo, cuando este vino salió el mercado, cada botella de 750 ml llegó a alcanzar un valor de entre 12 y 14 mil pesos mexicanos.

RELACIÓN CON “PAOLA MONTERO”

Otro suceso que se reveló en esta segunda temporada fue la relación que Luis Miguel mantuvo con Paola Montero, personaje del cual se creía que estaba inspirado en Paty Manterola, aunque la ex Garibaldi negó estas especulaciones a través de un comunicado: “Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, escribió.

“Jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, agregó en referencia a que ella no estuvo involucrada en ninguna de las escenas entre el personaje de Paola y el cantante.

Cabe recordar que en la serie, Paola Montero tuvo un fugaz amorío con el cantante después de su participación en el festival de música Viña del Mar y que Luis Miguel se refiere a ella como la chica “Everybody loves banana” en alusión a la letra de una de las canciones más populares del grupo Garibaldi.

