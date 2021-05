“No quisiera estar en sus pantalones”: Alberto Vázquez opinó sobre la acusación por agresión sexual de Enrique Guzmán

Los dos actores y cantantes fueron considerados como galanes de su época (Foto: @eguzmanoficial,@albertovazquezofic/Instagram

El cantante mexicano Alberto Vázquez, opinó sobre el caso que actualmente tiene a su compañero Enrique Guzmán en el ojo del huracán por una supuesta agresión sexual en contra de su nieta Frida Sofía.

El interprete de Maracas y el ex esposo de Silvia Pinal, se conocieron porque formaron parte de la época dorada del Rock and Roll mexicano. Además, en aquellos tiempos los dos fueron considerados como los galanes más atractivos de la pantalla grande a nivel nacional, pues hicieron varias películas a lado de actrices como Julissa, Hilda Aguirre y Angélica María, siendo esta última con quien ambos compartieron rodaje.

Debido a la cercanía que compartieron por un tiempo y su conocida enemistad, el protagonista de Romeo contra Julieta expresó su opinión respecto a lo que le está ocurriendo a Enrique Guzmán. De acuerdo con una platica que tuvo con la revista TV y Novelas, el sonorense desea que la situación se aclare pronto porque es un tema complicado.

Trabajaron juntos en Juntos por última vez, una gira a lado de Angélica María y César Costa (Foto: @albertovazquezofic/Instagram)

“Ha de ser horrible, no quisiera estar en sus pantalones. Espero que todo se arregle y que deje de sufrir de esa forma tan fea...yo no le deseo nada malo a nadie, y espero que no esté sufriendo este hombre. Le deseo la mejor de las suertes y que se componga todo”, dijo.

Es de conocimiento público que entre los dos interpretes existe una fuerte rivalidad, pues nunca se han llevado bien. Incluso, tuvieron inconvenientes cuando compartieron escenario en múltiples conciertos que dieron. Según Alberto Vázquez, esto se debe a que tanto él como Enrique competían por obtener las mejores canciones de la época.

A pesar de su distanciamiento, el actor de Ni solteros, ni casados mencionó que no le desea el mal a nadie y prefiere mantenerse al margen de la situación porque no son sus problemas. Añadió que, desde su perspectiva, todas las noticias que salen en torno a el interprete de La plaga, le afectan.

(Foto: @albertovazquezofic/Instagram)

“La gente sabe que nunca nos hemos llevado bien, siempre hemos estado uno contra el otro, pero no es momento de hablar ni de opinar. Es su vida privada, su familia, sus broncas, pero espero que pronto se resuelvan las cosas entre ellos, que dejen de estar saliendo tantas cosas, porque no es bueno para él, no es nada agradable”, explicó.

Su última colaboración la hicieron a lado de César Costa y su amiga, la reconocida actriz y cantante Angélica María, también conocida como “La novia de México” por su inigualable talento y belleza. En Juntos por última vez, las cuatro figuras más representativas del Rock and Roll mexicano deleitaron a sus fans con sus éxitos.

El pasado 20 de abril, Alberto Vázquez cumplió 81 años de edad. En la entrevista explicó que ya no acostumbra pedir deseos porque considera más importante agradecer todo lo que tiene, salud, familia y su voz.

Durante su juventud, Alberto Vázquez formó una adicción al tabaco (Foto: @albertovazquezofic/Instagram)

Debido a las complicaciones que desarrolló por su adicción al tabaco, el sonorense declaró que, después de muchos intentos por dejar su vicio, pudo dejar de fumar hace 16 años con el propósito de que su estado de salud se recuperara. Sin embargo, le detectaron EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva degenerativa con la que actualmente lidia.

“Lo único que me ha afectado por tantas loqueras que hice de joven, y que ahora me han pasado factura, es la EPOC, pero ni modo, esa me la causé por fumar tanto. Me dio después de que dejé de fumar, ya tengo muchos años con ella y no se cura, pero se puede controlar”, contó.

El próximo viernes 7 de mayo, el interprete dará un concierto vía streaming con motivo del día de la madre.

SEGUIR LEYENDO: