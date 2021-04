“Mírala, Míralo”, cuál es la historia detrás del famoso éxito de Alejandra Guzmán

Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán se han confrontado en múltiples ocasiones (Foto: IG@beatrizpasquel/Cuartoscuro)

Muchos se ha dicho en torno al sencillo “Mírala, Míralo” de Alejandra Guzmán, el cual fue estrenado en 1933, pues desde hace varios años se ha pensado que la letra de esta canción está inspirada en una infidelidad de Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, hacia la Reina de Corazones. Sin embargo, David, hijo del productor Miguel Blasco, reveló algunas sorpresas de esta polémica canción.

Y es que Miguel Blasco trabajó en repetidas ocasiones con la cantante mexicana y David confesó que Alejandra Guzmán en algún momento le platicó, tanto a su padre como a los propios compositores José Ramón Flores y Gian Pietro Felisatti, la verdadera historia detrás de la melodía.

De acuerdo con la versión que contó el artista español, los rumores respecto a que esta canción está dedicada a Pablo Moctezuma es verídica y narró que Alejandra llegó un día y vio a su entonces pareja teniendo relaciones sexuales con alguien más.

“Ella llega a su casa y se encuentra presuntamente a Pablo Moctezuma acostándose con otra mujer. Ella tiene los santos ovarios de quedarse mirando durante todo el rato que duro… es hasta difícil decirlo”, dijo David Blasco para Ventaneando.

Frida Sofia y Alejandra Guzmán siguen peleadas (Foto: Instagram@ifridag/@laguzmanmx)

Añadió que, las canciones de Alejandra Guzmán son muy personales, como es el caso de “Mírala, Míralo y que Miguel Blasco en conjunto con el equipo creativo de la cantante, se enfocaron en crear la tan exitosa melodía.

“Ya había nacido Frida Sofía y son cosas de pareja que a veces pasan, pero esta es real, visceral, cantada. Ella llegó destrozada y contó esta historia, el que la escucha es mi padre y el compositor y el letrista”, expresó.

Cabe recordar que Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, no han dejado de estar en el ojo público y más desde que el pasado 19 de abril, la cantante refrendó su apoyo a su padre en entrevista con Adela Micha, tras asegurar que éste no había procedido maliciosamente contra Frida Sofía, quien aseguró hace unos días que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” desde los cinco años, ahora surge otro punto de vista encontrado.

La cantante de Hacer el amor con otro le aseguró que había sufrido violencia física por parte de Pablo Moctezuma, padre de la influencer de hoy 29 años, quien conmocionó con sus escandalosas declaraciones.

Ante estas acusaciones, fue el empresario quien se comunicó con el programa De primera mano donde respondió por los señalamientos de su ex pareja y madre de su primogénita:

Pablo Moctezuma ha defendido a su hija (Foto: Twitter)

“Sabes que no me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es una locura; ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan discutidas, porque obviamente conocemos a Alejandra: es una figura pública que no ha dejado de tener problemas con todo el mundo”, contó Moctezuma en enlace telefónico con Gustavo Adolfo Infante.

El hombre que se ha mantenido unido a Frida Sofía y le ha refrendado su apoyo ante la dura situación que denunció mediáticamente asegurando que le cree completamente, enfatizó que es mentira que haya sido una pareja agresiva y violenta con la Reina del Rock, quien en cambio sí puede llegar a ser muy explosiva con la ingesta de alcohol:

“Esa mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea. (…) La única vez que dice que fue la gran golpiza es porque Alejandra le estaba dando Rivotril a Frida de 3 meses de nacida, borracha. Le dije ‘¡Qué te pasa! Es una medicina para adultos mayores de 18 años’. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca”, comenzó Moctezuma.

“Obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético: golpizas a aeromozas, la han bajado de aviones, le han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío”, puntualizó el padre de Frida Sofía.

