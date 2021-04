Explosivas revelaciones de Pablo Moctezuma: Alejandra Guzmán habría intentado sedar a Frida Sofía de bebé

Pablo Moctezuma destapó los problemas del pasado de Alejandra Guzmán, a quien describió como violenta (Foto: IG@beatrizpasquel/Cuartoscuro)

Luego de la entrevista que le dio a Adela Micha Alejandra Guzmán la mañana de este lunes 19 de abril, donde la cantante refrendó su apoyo a su padre asegurando que éste no había procedido maliciosamente contra Frida Sofía, quien aseguró hace unos días que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” desde los cinco años, ahora surge otro punto de vista encontrado.

Y es que a la periodista, la cantante de Hacer el amor con otro le aseguró que había sufrido violencia física por parte de Pablo Moctezuma, padre de la influencer de hoy 29 años, quien conmocionó con sus escandalosas declaraciones.

Ante estas acusaciones, fue el empresario quien se comunicó con el programa De primera mano donde respondió por los señalamientos de su ex pareja y madre de su primogénita:

La joven de 29 años ha declarado que es "mucho más Moctezuma que Guzmán" (Foto: Archivo)

“Sabes que no me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es una locura; ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan discutidas, porque obviamente conocemos a Alejandra: es una figura pública que no ha dejado de tener problemas con todo el mundo”, contó Moctezuma en enlace telefónico con Gustavo Adolfo Infante.

El hombre que se ha mantenido unido a Frida Sofía y le ha refrendado su apoyo ante la dura situación que denunció mediáticamente asegurando que le cree completamente, enfatizó que es mentira que haya sido una pareja agresiva y violenta con “la reina del rock”, quien en cambio sí puede llegar a ser muy explosiva con la ingesta de alcohol:

“Esa mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea. (…) La única vez que dice que fue la gran golpiza es porque Alejandra le estaba dando Rivotril a Frida de 3 meses de nacida, borracha. Le dije ‘¡Qué te pasa! Es una medicina para adultos mayores de 18 años’. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca”, comenzó Moctezuma.

En su lanzamiento como cantante, Frida Sofía estuvo acompañada por su padre, el empresario Pablo Moctezuma (Foto: Instagram / Cuartoscuro)

“Obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético: golpizas a aeromozas, la han bajado de aviones, le han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío”, dijo.

“Yo esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para darse cuenta que su hija está pidiendo a gritos un acercamiento, que le pida perdón. Ella cree que porque le dio un cochecito o un departamento ya la ayudó en la vida”, señaló el empresario.

Y es que Alejandra con Adela Micha destapó que tenía 29 años sin saber nada de Pablo Moctezuma, quien durante la infancia de Frida Sofía fue presuntamente un padre ausente que no proveía para la manutención de la entonces niña:

Según el empresario, Alejandra alcoholizada puede llegar a ser muy violenta (Foto: Archivo)

“Esta mujer realmente ya está mal, está fuera de la realidad. Digo, la fui a ver al hospital la última vez. Y durante 20 años ha ido a Nueva York con nosotros, se quedó en mi casa en Acapulco con un novio que era mi cadenero”, añadió el empresario desmintiendo lo dicho por la rockera.

Una madre que dice: ‘Yo la ayudé, la agarré de la mano y la metí al manicomio’. ¿Quién hace eso? ¿Quién en sus cabales puede hacer eso? ¿Esa es ayuda para su hija? Lleno de mentiras, sigue desacreditando a Frida, sigue defendiendo es indefendible, ya vimos la clase de tipo que es este señor (Enrique Guzmán)

Alejandra confesó a Adela Micha que "alguna vez fumó" marihuana con su hija (Foto: Captura de pantalla)

Además, Moctezuma hizo una revelación que sorprendió a Gustavo Adolfo: “A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da: me contó que fue abusada, que fue abusada sexualmente por alguien en su familia. A mí no me platicaron, esto no es chisme”, contó al aire.

“No sé (quién abusó de ella), pero me lo platicó. Es muy triste que esta mujer... Que tenga el valor ahorita, que diga quién fue y, que si a su hija no la pela, que se cure ella”, finalizó el empresario,

