Enrique Guzmán reveló cómo quedó su relación con Alejandra Guzmán tras la denuncia de Frida Sofía

CAPTURA DE PANTALLA: Hoy/ Televisa

El cantante Enrique Guzmán externó que tras las acusaciones de abuso sexual en su contra por parte de su nieta, Frida Sofía, su carrera artística se ha derrumbado y que muchos de sus proyectos se cancelaron. “¿Con qué cara voy a salir al escenario?”, aseguró. Sus conciertos en línea, al igual que otros aspectos de su carrera de derrumban después de los señalamientos.

En una tercera entrega de la entrevista que Enrique Guzmán concedió a la periodista Martha Figueroa y al conductor Raúl Araiza en el programa Hoy, Guzmán dijo que no es afín a los niños, y que tampoco ha sido un hombre mujeriego como lo han descrito medios de comunicación. Por otra parte, agregó que tras la polémica habló con su hija, la rockera Alejandra Guzmán, que desde un inicio apoyó al intérprete.

“Creo que Ale sabe perfectamente en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos, en general. Soy consentidor, sí, un poquito de esos ‘que te consiento’, pero no soy mujeriego, ni muy niñero”, habló de su experiencia el exesposo de Silvia Pinal.

Video: Hoy / Las Estrellas.

En la exclusiva del matutino, el rockero expresó que al momento no le han surgido nuevas oportunidades en su carrera y que no sabe hacía “dónde hacerse” durante este escándalo. “Cuando mis nietos tenían ganas de divertirse yo tenía ganas de echarme un sueñito. No sé a dónde hacerme (con las acusaciones que le pesan por haber abusado de su nieta)”.

Respecto al apoyo que recibió de su hija, Guzmán dijo que desde un inicio Alejandra expresó que estaría con él y que se haría su voluntad a lo largo del caso, que ya tiene repercusiones legales por ambas partes. “Alejandra me dijo, haz lo que te parezca y para mí es ayudarla (a Frida) de todas maneras”, dijo en entrevista Enrique.

Dijo que al momento se siente “encuerado” al dar la cara en las calles o afuera de los estudios. Explicó que durante su carrera se ha hecho fajas y todas estas se vienen abajo cuando este tipo de polémicas llegan a su vida otra vez. Años atrás, había sido señalado mediáticamente por agredir a Silvia Pinal, tras 10 años de matrimonio, la musa de Luis Buñuel reveló que el cantante la habría amenazado incluso con un arma de fuego tras golpearla en varias ocasiones.

“Una vez me comentaste (el negro Araiza) tus problemas, porque te desarmas, se te acaban esas fajas con las que venías preparado, ahorita me voy a salir muy elegante, pero de repente te encueras, estás encuerado y no sabes qué hacer”, dijo el padre de la Reina del Rock.

Enrique Guzmán se pronunció sobre las acusaciones de abuso sexual infantil en "Hoy"

Enfrente de las cámaras de Hoy, el cantante se sinceró y dijo que muchos proyectos se le han ido abajo, agregó que por el momento no tiene cara para salir a los escenarios, aun si estos son virtuales, debido a la crisis provocada por el Covid-19, que no permite conciertos masivos.

Dijo ser “un payasito triste” que no le queda sonrisa por el momento. “Eso es lo más grave, me ha afectado en el trabajo, tenía yo algunos conciertos en línea y se han cancelado todos, y pues se cancela todo porque ¿con qué cara saldré al escenario? ¿Qué les voy cantar? Con qué sonrisa puede hablar el payasito, el payasito está triste”, dijo el famoso en esta nueva entrega.

Por otro lado, espera que su nieta se disculpe por las acusaciones que lanzó en su contra, y que al momento construyeron un litigio, reiteró que jamás le faltó el respeto a Frida Sofía. “No tiene más qué cantar. Espero que alguna vez me diga ‘abu’ perdóname, algo hice mal, en algo la regué o en algo me orillaron. Me equivoqué, porque yo faltarle el respeto no lo hice nunca”, expresó Guzmán.

SEGUIR LEYENDO: