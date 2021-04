“Apoyan abiertamente a un posible abuelo pederasta”: Gustavo Adolfo Infante arremetió contra la aparición de Enrique Guzmán en “Hoy”

Fotos: Captura Ventaneando / YouTube Gustavo Adolfo Infante

Tras las acusaciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán por presunta agresión sexual, el mundo de los espectáculos se ha dividido y mostrado su apoyo a alguno de los dos artistas.

Mientras que algunos periodistas y programas han abierto sus espacios para hablar del tema y dando la oportunidad de que ambas partes involucradas den a conocer su verdad.

Uno de ellos es el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien Frida Sofía le dio las exclusivas declaraciones de agresión por parte de Enrique Guzmán y quien ha dado seguimiento al tema.

Incluso el también conductor ha mostrado su firme apoyo a la hija de Alejandra Guzmán, es por ello que Gustavo Adolfo Infante expresó su molestia contra aquellos que han dado espacios en televisión a Enrique Guzmán.

“No puedo entender esto de la televisión y la competencia. Con tal de ‘llevarse algo del pastel’ de audiencia, apoyan abiertamente a un posible abuelo pederasta. Hasta lloran y le dicen al aire: ‘Enrique yo sí te creo’. ¿Y las leyes?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, algunas de las respuestas que recibió el periodista no han sido nada favorables, pues usuarios de la red social lo han tachado de amarillista.

Captura de pantalla @GAINFANTE / Twitter

Esto ya que Gustavo Adolfo Infante también ha dado seguimiento al tema y entrevistado a personas cercanas a la familia, aunque no al involucrado, Enrique Guzmán.

Sin embargo, esto no es lo único que llamó la atención del fuerte mensaje del periodista en contra de los medios, pues dicho mensaje fue publicado luego de que el matutino Hoy abriera sus puertas al cantante.

El pasado lunes el programa mostró su primer fragmento de la entrevista en donde la declaración más fuerte de Enrique Guzmán fue que por las acusaciones de Frida Sofía: “No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza”.

Esta noticia también fue confirmada por el columnista de El Heraldo de México, Alex Kaffie, quien aseguró que Enrique Guzmán acudió a Televisa San Ángel el pasado viernes totalmente cubierto, para pasar desapercibido.

Y con una exclusiva del cantante, que hasta el momento sólo había sido para Ventaneando, Kaffie detalló que para la grabación de la entrevista únicamente se quedaron en el foro las personas indispensables.

Por supuesto, entre ellos Raúl Araiza y Martha Figueroa, quienes entrevistaron al presunto agresor de Frida Sofía.

Video: Hoy.

Esta no es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante arremete en contra de otros periodistas y conductores por abrir sus espacios a Enrique Guzmán.

Un ejemplo es la entrevista de Ventaneando con el cantante, misma que el periodista acusó de querer limpiar la imagen de Guzmán.

Para ello, el también conductor dijo a Sale el Sol las mismas palabras que Pati Chapoy durante su entrevista: “Yo no estuve ahí, entonces yo no puedo decir: ‘Enrique Guzmán, sí abusó de Frida Sofía’, pero tampoco puedes decir: ‘No, yo sí te creo Enrique, tú no hiciste nada’, o sea... ten un poquito de...”, sentenció.

También puso en duda, una vez más, la inocencia de Enrique Guzmán: “Hasta lloraron, ‘Yo sí te creo, Enrique’ y demás... ¿Cómo se puede creer ante una acusación de una persona que cuando era menor de edad asegura haber sido violentada, manoseada, por su abuelo?”, agregó Infante.

Enrique Guzman _ Frida Sofía (Foto: Instagram@eguzmanoficial/@ifridag)

Aunque no fue la única acusación que realizó, pues agregó: “Hay una empresa, para ser totalmente claros, Tv Azteca se ha dedicado a limpiar la imagen de mucha gente. Primero de Roemer, Andrés Roemer, 50 y tantas acusaciones de abuso sexual, de violaciones... pidieron que se callara la gente”.

Por otro lado, Enrique Guzmán y Adolfo Gustavo Infante han mostrados sus diferencias y protagonizaron una pelea tras la entrevista de Frida Sofía con el periodista.

Pues durante su entrevista con Pati Chapoy el cantante mostró su molestia por la entrevista y dijo en contra de Infante: “Algún día le voy a romper el hocico si es necesario”.

En su defensa, Adolfo dijo en su canal de YouTube: “Enrique Guzmán... como artista te sigo respetando y creo que lo sucedido, si es que pasó con tu nieta, es totalmente reprobable. Si tú después de 70 o 60 años de carrera te gusta que te digan: ‘Sí te creo, Enrique’, sigue yendo a esas entrevistas. Quedará en tu conciencia porque no hay manera de echar tiempo atrás”.

SEGUIR LEYENDO: