“Me tiró los dientes de un puñetazo”: Alejandra Guzmán confirmó al padrino de Frida Sofía que fue víctima de Enrique Guzmán

En las últimas semanas más de de un personaje del mundo artístico ha hecho fuertes declaraciones que pusieron a tambalear la estabilidad de la familia Guzmán Pinal.

Todo comenzó con la confesión de Frida Sofía, quien en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, acusó a Enrique Guzmán de tocarla indebidamente desde los cinco años.

Y a pesar de la gran división que se generó entre los que dan su respaldo al cantante y los que apoyan a la hija de Alejandra Guzmán, una nueva declaración revela los abusos de Enrique Guzmán.

Pues según Miguel Blasco, padrino de Frida Sofía, el rockero no es una buena persona y recordó algunos de los arrebatos de violencia de los que fue testigo.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Blasco contó una anécdota en la que tras una conversación con Alejandra Guzmán, el pionero en Rock and roll en México fue a amenazarlo con armas.

Según recuerda eran las tres de la mañana cuando empezaron a golpear la puerta de su habitación de hotel; eran dos hombres con metralletas y Enrique Guzmán con una pistola y la nariz manchada de blanco.

“Afuera, que te reviento”, fueron las palabras del cantante; sin embargo, Blasco lo invitó a entrar para aclarar las cosas ya que no entendía nada.

Por su parte, Enrique Guzmán lo acusaba de un presunto robo: “¡Le has robado a mi hija!”, recordó el padrino de Frida Sofía.

Según la versión de Blasco esto resultaba imposible ya que él no tenía acceso al dinero de Alejandra Guzmán: “una persona que no controla los shows no puede encontrar un peso; los shows los manejó en su momento Silvia Cantarell”, explicó.

Sin embargo, este no fue el único arranque de violencia del que fue testigo, pues según contó la propia Alejandra Guzmán le confesó una de las agresiones de las que fue víctima.

Entre los recuerdos que tiene de la interprete de Yo te esperaba le dijo: “Mi padre, es que lo odio, tú sabes que me tiró los dientes de un puñetazo”, aseguró que esta versión Alejandra la contó a más gente.

Foto: Azteca Uno / Ventaneando

Y en cuanto a una posible agresión sexual que vivió cuando era niña, según confesó Pablo Moctezuma al mismo programa, Blasco negó tener conocimiento alguno.

A pesar de ello Miguel Blasco señaló que Enrique Guzmán “no es una buena persona”.

Incluso, comentó algunas de las contradicciones del discurso del cantante: “No puede decir que te va a partir a ti el hocico, por ejemplo, y a los dos minutos ponerse a llorar”.

En lo que respecta a su ahijada, Frida Sofía, expresó su total apoyo y pidió que la dejen de llamar “loca”, pues si alguien la ha afectado han sido sus propios familiares.

Ya que según la declaración de la también cantante no sólo fue víctima de Enrique Guzmán, sino de algunas parejas de Alejandra Guzmán que presuntamente abusaron sexualmente de ella.

“En vez de estar echando porquerías sobre mi ahijada y decir que está mal, hay otros que están mucho peor desde hace muchos años”, explicó.

Pues al igual que Juan Osorio, Blasco recordó que Alejandra Guzmán aún no está del todo rehabilitada con sólo dos meses sin recaídas.

Por lo que condenó: “Quien necesita realmente un psicólogo no es mi niña (Frida Sofía)” pues según lo que ha sido testigo, “es una nena que está sola”.

También agregó que en estos momentos la hija de Alejandra Guzmán necesita estabilidad, un hogar y amor, pues son cosas elementales para cualquier hijo y que Frida nunca ha tenido.

Finalmente, el padrino de Frida Sofía agregó que de ser ciertas sus denuncias de agresión sexual desde pequeña, lo tiene que sacar porque “si tiene todo eso dentro le está haciendo mucho mal; esta nena no está loca, esta nena está herida”.

SEFUIR LEYENDO: