Enrique Guzmán reapareció en “Hoy”: “No sé cómo levantar la cabeza”

CAPTURA DE PANTALLA: Hoy/Televisa

En entrevista con el conductor Raúl “El Negro” Araiza y la periodista Martha Figueroa, Enrique Guzmán ofreció su versión ante las acusaciones de abuso sexual infantil que hizo su nieta Frida Sofía hace unas semanas y, finalmente, los conductores opinaron sobre el caso.

El rockero aseguró que no sabe en qué momento se encuentra, pues las acusaciones de Frida fueron una “sorpresa” para él. Incluso aseguró que su nieta es “otra persona” y que sería necesario someterla a estudios médicos para diagnosticar por qué Frida Sofía “se voltea sin que uno sepa por qué”.

“No sé qué hacer porque, no tengo una sino cinco nietas, y un nieto. No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa, Quisiera ir a decirle ‘aquí estamos’, pero no es fácil. Verme antes las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza”, concluyó el cantante en la entrevista del matutino de Televisa.

Video: Hoy.

Después de transmitir aquella charla en la que Enrique Guzmán lució, como en ocasiones anteriores, con el rostro desencajado y sumamente triste, los conductores de “Hoy” se expresaron por primera vez sobre el escándalo en la dinastía Pinal y aseguraron que “no han tomado partido” ni a favor de Enrique, ni de su nieta.

“Es parte de toda la entrevista, la plática, en realidad, que fue tenerla con Enrique ‚donde nos va a hablar de su vida, se ha afectado su carrera, como está emocionalmente”, explicó Raúl “El negro” Araiza.

“Se le ve desencajado, se le ve con mucho dolor. Ambas partes. Un tema que debió que haber sido, pues sí, terminó siendo público, pero la palabra, muy en lo personal, decaído, desgarrado. No damos nunca, para nada un ‘quién tiene la razón’ ni mucho menos, sino a él se le ve demacrado”.

“Sí, hace unos meses él vino muy contento... es otro señor”, señaló Martha Figueroa. “ Como Frida que también debe de estar triste”, continuó Araiza.

CAPTURA DE PANTALLA: Hoy/ Televisa

“Cuando escuchas las dos partes, de verdad que es fuerte por donde lo veas. Es dolor hacia los dos lados”, comentó Andrea Legarreta, a lo que Galilea Montijo solo atinó en contestar: “Sí, porque todos en nuestras casas tuvimos un abuelo, tenemos un abuelo y es muy difícil ponerte en las dos partes. Aquí no estamos juzgando a ninguna de las dos partes, solamente que es difícil”.

“Y también se entiende que por se gente pública hay que salir a dar la cara, dar tu versión. Ella está dando su versión. Les deseamos a las dos partes que, como familia, se de esto, que se arreglen entre ellos”, concluyó Galilea.

Finalmente, la periodista Martha Figueroa opinó que las acusaciones de Frida no sólo han lastimado a Enrique, sino que han dejado en un lugar vulnerable a toda la familia Pinal. Incluida la matriarca, Sylvia Pinal, quien hasta el momento solo ha lanzado un comunicado para extender el apoyo a su nieta.

Por otra parte, las reacciones a la entrevista y a los subsecuentes comentarios de los comunicadores en redes sociales han estado sumamente divididas. Por una parte, hay quien aplaude que el cantante tenga el espacio en la revista televisiva; por otra, los usuarios señalaron que se trató de un intento por “lavar la imagen” del excantante de los Teen Tops.

