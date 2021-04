Por qué Issabela Camil nunca revelará la verdad detrás de su ruptura con Luis Miguel

Tony Starr reveló la verdadera razón por la que Issabela Camil y Luis Miguel terminaron su noviazgo de casi siete años (Foto: Instagram)

Hace casi tres años que Luis Miguel: La serie llegó a la plataforma de contenidos Netflix, donde de inmediato se convirtió en un éxito y logró que los fans y el público en general se enganchara con las intimidades al interior de la vida del famoso cantante.

Aunque la trama de aquella primera entrega se centró en los primeros años de infancia y adolescencia del intérprete de Será que no me amas, también se mostró en la historia sus primeros romances, incluido uno de los más emblemáticos en la vida amorosa del cantante.

Se trata del personaje de Érika, quien es interpretado por Camila Sodi y alude a la también famosa Issabela Camil. Y aunque al inicio y al final de cada episodio, la producción de la exitosa bioserie se encarga de racalcar que los hechos reales han sido ficcionados y se trata de una interpretación creativa, los fans del cantante siempre quieren saber qué pasó en realidad.

Camila Sodi le da vida a "Erika", personaje que alude a Issabela (Foto: camilasodi_ / Instagram)

Por ello, al término de cada capítulo estrenado los domingos, el público hace una labor de “fact checking”, es decir, contrasta lo mostrado en la serie con lo que en realidad ocurrió en la vida real del cantante.

En esta segunda temporada, de los temas que se han tocado en los primeros tres capítulos, uno de los que más han causado curiosidad entre el público ha sido la ruptura del cantante con el personaje que alude a Issabela Camil, con quien, de acuerdo al argumento de la historia, terminó por la búsqueda que hizo Luis Miguel a su madre.

Y es que se cuenta en la trama que en su afán por dar con el paradero de Marcela Basteri, Luis Miguel descuidó su noviazgo con la hija del recién fallecido Jaime Camil Garza, por lo que la relación llegó a su inevitable final.

Issabela Camil sufrió la pérdida de su padre, Jaime Camil Garza, en meses pasados (Foto: Cuartoscuro)

A esta versión se suman las declaraciones recientes de Tony Star, madre de Issabela, quien aseguró que las razones del rompimiento fueron otras por completo. Y es que la ex modelo declaró que se terminó el noviazgo debido a la extenuante carga de trabajo de Luis Miguel, quien por aquellos años cumplía con múltiples compromisos promocionales, giras y conciertos.

“La vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Érika (…) entonces empezaron a tener un distanciamiento”, detalló Tony a Ventaneando.

Tras el noviazgo que duró casi siete años, la pareja tomó cada quién su camino, por lo que no se les volvió a ver juntos nunca más y el cantante comenzó sus amoríos con múltiples mujeres.

Actualmente está casada con el diputado Sergio Mayer (Foto: Instagram @issabelacamil_)

Ahora, la prensa aprovechó el regreso de Issabela Camil a las alfombras rojas para preguntarle acerca de qué tan apegada a la realidad es la historia mostrada en el serial, indagando sobre las verdaderas causas de la separación hace más de 25 años.

Serena, la actriz escuchó las preguntas de los reporteros a lo que llanamente expresó: “”Es un tema que no quiero tocar. Gracias”, ante lo cual los periodistas le cuestionaron su opinión acerca de las restricciones que puso Aracely Arámbula sobre cualquier mención suya en la serie.

La actriz no ha participado en proyectos escénicos últimamente (Foto: Twitter de Issabela Camil)

“No tengo nada qué opinar, no sé ni qué de su libro, de ella, así que no tengo nada qué opinar, no estoy informada sobre eso”, comentó a los micrófonos de varios medios de comunicación.

Sin embargo, minutos más tarde Camila profundizó un poco en su negativa por contar sus vivencias con “El sol”: “Te voy a decir una cosa, soy una mujer muy privada, son mis cosas y no le interesan a nadie más que a mí y ya, es todo lo que te puedo decir. Es mi vida, es mi historia y no la voy a compartir con nadie, nunca. Cada quien puede contar lo que quiera”, finalizó tajantemente.

SEGUIR LEYENDO: