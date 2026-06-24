Investigan presunto intento de sicariato en Bucaramanga: dos heridos, entre ellos directivo de la Cámara de Comercio

Las autoridades en Bucaramanga adelantan labores de investigación tras un ataque armado ocurrido en la ciudad que dejó a dos personas lesionadas. - crédito archivo Colprensa

Las autoridades en Bucaramanga adelantan una investigación por un presunto intento de sicariato que dejó dos personas heridas por arma de fuego, entre ellas se encuentra Joussef Charlie Najm Garzón, quien ocupa la vicepresidencia de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), y Eymar David Prieto Ascanio. Ambos hombres fueron remitidos de urgencia al Hospital Universitario de Santander tras recibir impactos de bala durante el ataque.

De acuerdo con la información de Blu Radio, Najm Garzón recibió tres impactos de bala y fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Santander. Prieto Ascanio también presentó una lesión causada por proyectil de arma de fuego y fue remitido de urgencia al mismo centro asistencial para recibir atención médica especializada.

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Investigación en curso: autoridades buscan esclarecer lo sucedido

Las circunstancias en las que ocurrió el ataque son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes de Bucaramanga. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre los responsables ni sobre los posibles móviles del presunto atentado. Unidades de Policía Judicial adelantan la recolección de pruebas en el sitio del ataque y han iniciado la recopilación de testimonios de personas que pudieran aportar datos relevantes para el esclarecimiento del caso.

Según el reporte oficial, ambos heridos fueron ingresados de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo atención médica. El estado de salud de Najm Garzón es monitoreado por especialistas, mientras que Prieto Ascanio también continúa bajo observación clínica.

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El Hospital Universitario de Santander es el centro asistencial al que fueron trasladadas las dos personas heridas tras el ataque armado ocurrido en Bucaramanga. - crédito HUS

Trayectoria del directivo y repercusión en la ciudad

Joussef Charlie Najm Garzón es conocido por su rol como empresario y actualmente ejerce como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga desde comienzos de este año. Su nombre figura entre los directivos más visibles del gremio empresarial regional.

Contexto de otros hechos violentos recientes en Bucaramanga

Este ataque no es el único hecho violento registrado recientemente en Bucaramanga. De acuerdo con el medio local Kesedice las unidades de policía judicial y de la Fiscalía General de la Nación también investigan un atentado con arma de fuego ocurrido la noche del lunes 22 de junio, que cobró la vida de William Andrés Pérez Martínez en el barrio Santander, en el noroccidente de la ciudad.

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De acuerdo con los informes, el incidente fue reportado a las 7:30 p.m., cuando los residentes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Testigos señalaron que la víctima, identificada como “Cachama”, fue atacada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El parrillero, quien vestía casco negro, tapabocas y camiseta marrón, ingresó a un establecimiento comercial y disparó en repetidas ocasiones contra Pérez Martínez antes de huir junto con su acompañante.

El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias en las que se registró el ataque y determinar quiénes participaron en él. - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Acciones de las autoridades tras los atentados

Después del ataque, familiares de Pérez Martínez lo auxiliaron y lo trasladaron en un taxi al Hospital Universitario de Santander. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció pocos minutos después de ingresar a la sala de reanimación debido a la gravedad de las heridas recibidas.

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Las autoridades verificaron los antecedentes de Pérez Martínez y confirmaron que registraba anotaciones judiciales previas por homicidio en los años 2011 y 2019. Unidades de criminalística adelantan el análisis de cámaras de seguridad en la zona para identificar la motocicleta utilizada y trazar la ruta de escape de los responsables.

Ataque a bala dejó a comerciante muerto en Bucaramanga; tenía antecedentes por homicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación y seguimiento de ambos casos

Las autoridades de Bucaramanga mantienen abiertas las investigaciones tanto del presunto intento de sicariato en el que resultaron heridos Joussef Charlie Najm Garzón y Eymar David Prieto Ascanio, como del atentado en el que perdió la vida Pérez Martínez. Hasta el momento no se ha confirmado la captura de sospechosos ni se han revelado hipótesis oficiales sobre los móviles de los ataques.

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