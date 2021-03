Los amigos y amores que Luis Miguel ha alejado de su vida: de Manzanero a Andrés García y Mariah Carey

Luis Miguel y el fracaso en sus relaciones de amor y amistad (Foto: Cuartoscuro/EFE)

La vida de Luis Miguel ha interesado a la audiencia gracias a la serie de Netflix que protagoniza Diego Boneta. Sin embargo, en la realidad, el intérprete de “Ahora te puedes marchar” y “Cuando calienta el sol” ha alejado a amigos y amores que compartieron con él sus mejores años y el ascenso al éxito.

El corazón de “El Sol” ha pertenecido a muchas mujeres, aunque ninguna de ellas ha logrado permanecer a su lado. Infidelidades, celos profesionales, rumbos distintos y hasta un contrato de por medio los han separado.

Uno de sus primeros amores fue Mariana Yazbek, quien también era del interés del cineasta Alejandro González Iñárritu. Cuando empezaron su relación –ella es unos años mayor- todo iba bien hasta que la inevitable separación llegó. Aunque se rumora que fue a causa de Luisito Rey, padre del cantante, la propia Mariana ha confesado que el motivo principal del truene era que ambos eran jóvenes: ella se enfocó en prepararse académicamente y él viajaba mucho por su carrera.

Luis Miguel tuvo un amorío con Stephanie Salas, producto del cual nació su primogénita Michelle Salas. Aunque en sus primeros años de vida no tuvieron mucha relación, él finalmente decidió reconocerla como su hija cuando cumplió 15 años y de a poco se acercaron.

Aracely no quiere aparecer en la serie de Luis Miguel (TW: VentaneandoUno)

La historia de su noviazgo durante cerca de siete años con Issabela Camil es distinta. Aunque era casi un integrante más de la familia Camil, la relación terminó porque él siempre atendía sus compromisos y su por entonces novia se acomplejaba de que estuviera rodeado de mujeres, entre otras complicadas razones.

En la lista de sus amores también aparecen la modelo y actriz cubana-estadounidense Daisy Fuentes o la conductora Myrka Dellanos, pero ambos romances tampoco llegaron a buen puerto.

Una de sus relaciones más mediáticas fue la que tuvo con la cantante Mariah Carey, dejándose ver en público en 1998 poniéndole fin a su amor en 2001. Aunque se sabe que Carey entró en una depresión al separarse, el ex manager Polo Martínez aseguró que los problemas iniciaron cuando grabaron un dueto para el disco “Rainbow”, que a Luis Miguel no le gustó. Ya fuera por celos profesionales o por perfeccionismo, finalmente se habló de infidelidades de ambas partes.

Aunque recientemente ha salido con otras mujeres, la relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel en 2005 parecía ser sólida al grado que se convirtieron en padres de Miguel y Daniel. La luna de miel les duró poco porque se dio a conocer un supuesto contrato entre ellos, además de la negativa de éste a que Aracely regresara a actuar. Ya separados, en 2011 ella lo acusó de no pasar tiempo con sus hijos y dos años más tarde puso una demanda de manutención.

Los amigos que se fueron

La foto de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel (Foto: Instagram /@burrovan)

Pero los problemas de Luis Miguel en sus relaciones no aplican solamente para el ámbito amoroso. En su juventud se vio rodeado de amigos a los que les ha perdido la pista y con quienes se peleó a través del tiempo.

Recientemente, Andrés García afirmó que tuvieron un raspón y a partir de ahí todo cambió entre ellos. “En algún momento le llamé la atención y desde entonces no se ha comunicado conmigo. Entiendo que él es una figura importante y seguro no está acostumbrado a que le llamen la atención, pero yo lo sigo queriendo igual”.

Después de una relación cercana de casi diez años con Jorge Van Rankin, la amistad mermó tras una broma. Así lo contó el conductor a Yordi Rosado en su programa de YouTube.

“Le hicimos una broma en radio pero no a él, sino a José Pérez, su asistente personal, un uruguayo; yo no fui, fue Esteban Arce hablando muy cubano y nos cachó, entonces en la tarde suena mi celular y me dice José, te va a hablar el señor y me pasa a Luis Miguel, me puso una regañada de terror. Le dije que no había sido a él, me enojé y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle”.

La relación entre Luis Miguel con Armando Manzanero (Foto: Captura de pantalla del programa "Aquí está" con Verónica Castro en 1989)

Otro de los reconocidos amigos del cantante es Roberto Palazuelos. Aunque en la serie de Netflix se retrata que su ahora enemistad surgió de una discusión en 1989 en una disco en Acapulco, el empresario negó estas acciones y dijo que fue algo inventado.

“Yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero nunca tuve una pelea con él ni mucho menos”, expresó a Ventaneando.

Tras su larga relación con Issabela, Luis Miguel convivió muy de cerca con Jaime Camil. Sin embargo, en la actualidad, es otro de los personajes a quienes alejó de su vida.

“Yo sí conozco muy bien el concepto de la amistad y hay personas que no lo entienden. Una amistad tiene dos vías, no nada más tiene una. Al principio, obviamente, es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel, pero después vas madurando y dices: ‘No, esto no está padre’”, dijo Camil a “Hoy”.

Armando Manzanero murió sin tener la mejor imagen de Luis Miguel, pese a que inmortalizó algunas de sus composiciones como “No sé tú” y “Por debajo de la mesa”. Después de trabajar en conjunto en más de uno de sus álbumes, la relación con su productor fue más distante y Luis Miguel se negó a participar en un homenaje al chiapaneco.

“Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”, declaró Manzanero a Azteca.

