“Muy productiva”: De La Espriella y presidente de Panamá hablan de seguridad e inversión

Abelardo de la Espriella, presidente electo, conversa telefónicamente con José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con las banderas de Colombia y Panamá de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, sostuvo una comunicación formal con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para revisar temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos países. La conversación fue calificada por el mandatario panameño como “muy productiva desde el primer momento” y abrió una primera ruta de trabajo conjunto entre las dos administraciones.

La información publicada por Revista Semana señala que el intercambio fue difundido por Mulino a través de sus canales institucionales, después de consolidarse el resultado electoral del preconteo en Colombia. Los dos dirigentes manifestaron su interés en coordinar actividades conjuntas y fortalecer la relación entre Colombia y Panamá.

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“Hoy sostuve una llamada telefónica con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Fue una conversación muy productiva desde el primer momento”, declaró el jefe de Estado panameño, al referirse al diálogo con el mandatario electo colombiano.

Seguridad, energía e inversión

Según el reporte, durante la conversación se abordaron varios temas de interés común. Entre ellos estuvieron la interconexión eléctrica entre ambos países, la lucha coordinada contra el crimen organizado y una visión compartida para generar inversión.

El presidente panameño señaló que estos asuntos fueron tratados de inmediato dentro de la llamada. La agenda muestra los primeros puntos de coincidencia entre los dos gobiernos, especialmente en temas estratégicos para la frontera, la seguridad regional, la infraestructura energética y la actividad económica.

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Durante la conversación registrada en el material audiovisual oficial, De La Espriella resaltó los lazos históricos entre Colombia y Panamá. El presidente electo afirmó que se trata de naciones hermanas y expresó la intención de trabajar para estrechar los vínculos en materia de desarrollo económico y comercial.

El dirigente colombiano también destacó la necesidad de priorizar soluciones prácticas enfocadas en el libre mercado. En su mensaje, sostuvo que la nueva etapa de gobierno estará guiada por una visión orientada al progreso, el desarrollo y la libre empresa.

Abelardo de la Espriella, presidente electo, conversa por teléfono con José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con una bandera panameña al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La única ideología que nos interesa es la del progreso, el desarrollo y la libre empresa”, manifestó De La Espriella, según el contenido conocido de la conversación bilateral.

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Mesas técnicas y posesión presidencial

El presidente electo agradeció el espacio de diálogo con Mulino y aseguró que las dos naciones trabajarán como un equipo coordinado para potenciar oportunidades en la región. La conversación también dejó abierta la ruta para que las delegaciones diplomáticas avancen en mesas técnicas sobre seguridad fronteriza.

De acuerdo con el reporte, esas mesas buscarán estructurar convenios en una materia sensible para ambos países, especialmente por los retos compartidos en zonas de frontera y por la necesidad de responder de manera coordinada frente a estructuras criminales.

02/02/2025 El presidente de Panamá, José Raúl Mulino ECONOMIA CENTROAMÉRICA PANAMÁ PRESIDENCIA DE PANAMÁ

Por su parte, Mulino agradeció la disposición de la administración entrante en Colombia y ratificó su compromiso de mantener una relación de cooperación técnica basada en el respeto mutuo. El presidente panameño también confirmó que asistirá a los actos oficiales de posesión presidencial en Bogotá.

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El mandatario de Panamá aseguró que estará presente para formalizar el inicio de los nuevos acuerdos bilaterales y le dará “un gran abrazo” al presidente electo colombiano. Su asistencia a la posesión refuerza la intención de mostrar cercanía política y diplomática desde el inicio del nuevo Gobierno.

La llamada entre De La Espriella y Mulino se suma a los primeros contactos internacionales del presidente electo tras la segunda vuelta. El mensaje central fue la intención de fortalecer la cooperación entre Colombia y Panamá en energía, seguridad, inversión y desarrollo económico, con una relación bilateral basada en trabajo conjunto y coordinación diplomática.

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