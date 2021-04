“El amor de la vida de Luis Miguel sin duda es Issabella”: Tony Starr, mamá de Camil, contó la verdad de la ruptura

Tony Starr reveló la verdadera razón por la que Issabela Camil y Luis Miguel terminaron su noviazgo de casi siete años

La madre de Issabela Camil, Tony Starr, reveló las razones detrás del rompimiento entre su hija y el famoso cantante y desmintió que se haya debido a la búsqueda que Luis Miguel emprendió para encontrar a su madre, como se retrató en bioserie del artista.

En entrevista con Ventaneando, la esposa del empresario Jaime Camil Garza se sinceró sobre sus recuerdos de la relación entre ambos y confirmó que la que terminó todo entre ambos fue Erika, mejor conocida como Issabela, pero lo hizo porque no le gustaba la vida que llevaba el cantante.

“Él era un cantante famoso, tenía otra perspectiva de la vida, ella tenía sus proyectos. La vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente de la de Erika. Ella quería estar en esos momentos de gente y prensa”, narró la viuda de quien fungió como una figura paterna para Luis Miguel durante su juventud.

Tony Starr reveló que cuando se hizo evidente que ambos tenían distintos proyectos de vida comenzó el rompimiento de la relación que sostuvieron por casi siete años.

Video: Ventaneando

“Y entonces empezaron a tener distanciamiento, él, ninguno quería casarse, pero el puro ambiente de él no era el ambiente que Erika quería vivir y él empezó a hacer lo que sea, ella empezó a retirarse y eventualmente se rompieron”.

A pesar del rompimiento, Starr aseguró que su hija fue el “amor de la vida” de Luis Miguel: “Pero era jovencísimos los dos y el amor de la vida de Micky sin duda es Issabella, que para mí se llama Erika, pero sin duda”.

Este episodio en la vida sentimental de Luis Miguel fue capturado de una manera muy distinta en la segunda entrega de la serie de su vida producida por Netflix y que se estrenó el pasado domingo.

Ya que en el segundo capítulo de la nueva temporada, se puede apreciar que ambos tomaron caminos separados debido a que Camil, interpretada por Camila Sodi, se sentía relegada de la vida del cantante una vez que él comenzó a buscar a su madre y a hacerse cargo de sus hermanos menores.

En la ficción el rompimiento ocurre durante una breve discusión en la que Issabela cuestiona a Luis Miguel sobre el lugar que ocupa en su vida. (Foto: Netflix)

En la ficción el rompimiento ocurre durante una breve discusión en la que Issabela cuestiona a Luis Miguel sobre el lugar que ocupa en su vida. A lo que el llamado “Sol de México” únicamente responde con una contundente y dramática respuesta: “No sé para qué te quedas”.

El término de la relación, de acuerdo con la serie, se debió a que Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, estaba completamente entregado a la búsqueda de Marcela Basteri y a solucionar su vida familiar, lo que le hizo separarse por completo de la hija de Jaime Camil y ella, al sentirse relegada, finalmente resolvió en irse de la vida del cantante.

En el 2018, Lucía Miranda, viuda del manager de Luis Miguel compartió a la revista Quién algunos detalles de la relación que vivió la pareja que se conoció durante la infancia y continuó unida hasta los noventa.

“Ella sufría mucho porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me decía ‘Lucía, ya no aguanto más’, porque todas las chicas (andaban) ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije ‘Déjalo unos cinco o seis años y después vuelves, si no, vas a sufrir mucho’. Bueno, se pelearon y no volvieron. Ella se volvió a casar... fue un amor de juventud. Era muy difícil ser la novia de Luis Miguel”, afirmó en aquel entonces Miranda.

