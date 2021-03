Marjorie de Sousa, Alfredo Adame y Lucía Méndez: quiénes fueron las celebridades que se atendieron con el “cirujano” de las estrellas

(Foto: Instagram/ healthandmediccorporate)

Juan José Duque, también conocido como “El cirujano de las estrellas”, fue detenido este sábado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un consultorio de la colonia Condesa.

Al cirujano que atendió a varias figuras del espectáculo mexicano como Marjorie de Sousa, Alfredo Adame, Geraldine Bazán, Lucía Méndez, entre otras; se le acusa por los delitos de narcomenudeo, portación de arma de fuego y usurpación de profesión.

En el cateo de la oficina donde arrestaron a José Duque, los policías también hallaron cocaína, marihuana y una pistola calibre .380; así como un título apócrifo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) que lo avalaba como “médico cirujano”.

El falso título de Juan José Duque (Foto: C4Jimenez)

Según la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el detenido tiene más de 25 denuncias por lesiones debido a mala praxis que cometió con documentación apócrifa. Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, ya había expresado su apoyo a través de un vídeo a todas las víctimas de Juan José Duque, quien habría lastimado a “muchísimas mujeres” inyectando polímero en sus rostros.

A pesar de que ha recibido al menos 25 denuncias por “mala praxis”, el cirujano fue defendido recientemente a capa y espada por el actor Alfredo Adame.

Y es que en febrero pasado, Adame acudió junto con Duque a un programa transmitido vía YouTube para responder a la denuncia interpuesta por el Rey Grupero. Adame detalló durante el programa que un año atrás se había sometido a una cirugía estética de rejuvenecimiento con “silicio orgánico” en la clínica del médico venezolano, a quién no dudó en defender.

El mismo Duque afirmó que se trataba de difamación y daños morales. Incluso presumió haber atendido a más de dos mil 800 pacientes en siete años de profesión, tras ser entrevistado por Gustavo Adolfo Infante en febrero pasado.

(Foto: Instagram @Reygrupero)

Por tal motivo, el Rey Grupero se pronunció así en las redes sociales: “Les pedimos de favor que investiguen al señor Alfredo Adame, el cual lo estuvo apoyando en todo momento y les pedimos que salga de la candidatura. Una persona como Alfredo Adame no puede tener un cargo político, no más impunidad a delincuentes. Gracias a ustedes lograron capturar a este falso doctor. No olviden seguir denunciando”.

Adame negó ser socio del médico que ha sido acusado por realizar intervenciones estéticas de baja calidad, aunque sí aceptó que fue intervenido por él.

En su cuenta de instagram compartía imágenes con celebridades para promocionar su clínica Health&Medic. Juan José se hacía pasar por estudiante egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ejercía como Médico Estético, con Especialidad en Reconstrucción Facial y Corporal. Ofrecía tratamientos estéticos a través de internet en la Ciudad de México y Guadalajara, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

También atendió a Lucía Mendez (Foto: Instagram/ duquejuanjo)

De acuerdo con fuentes de seguridad, en la intervención estética de sus clientes administraba sustancias como polímeros, pero él decía que se trataba de ácido hialurónico. Con el tiempo, ese tratamiento mermó la salud de los pacientes y cuando trataron de contactarlo por los daños, evadía las llamadas y amenazaba que sus abogados y contactos le ayudarían a librar la justicia.

Duque fue detenido junto con otro hombre de origen venezolano, informó Carlos Jiménez, reportero de nota roja. Fuentes de seguridad indicaron que el presunto cirujano captaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía descuentos en los tratamientos estéticos. En sus intervenciones presumía que no utilizaba bisturí.

SEGUIR LEYENDO: