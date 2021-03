“Investiguen al señor Alfredo Adame”: Rey Grupero reacciona a detención de Juanjo “N”

Rey Grupero pide que se investigue y se le quite la candidatura a Alfredo Adame (Foto: Cuartoscuro / Instagram @reygruperomx)

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, se pronunció en sus redes sociales luego de darse a conocer la captura de Juan José “N”, famoso “cirujano” que habría dañado hasta 25 personas y fue detenido por agentes de la policía de la Ciudad de México, por lo que recordó a las autoridades el papel del actor Alfredo Adame al apoyarlo.

“El día de hoy es un día de celebración ya que acaban de capturar al doctor Juan José Duque, el responsable de haber lastimado a muchísimas mujeres inyectando biopolímero en su rostro. Las autoridades de México han hecho un gran trabajo”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además de agradecer a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada local de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, Rey Grupero pidió investigar a Alfredo Adame, con quien ha tenido altercados en los últimos meses, y quien es el precandidato a diputado del partido Redes Sociales Progresistas.

Este sábado Juajno "N", de nacionalidad venezolana, fue capturado (Foto: SSC-CDMX)

“Les pedimos de favor que investiguen al señor Alfredo Adame, el cual lo estuvo apoyando en todo momento y les pedimos que salga de la candidatura. Una persona como Alfredo Adame no puede tener un cargo político, no más impunidad a delincuentes. Gracias a ustedes lograron capturar a este falso doctor. No olviden seguir denunciando”, añadió a la publicación, en la cual incluyó fotografías y audios de los involucrados.

La polémica entre Rey Grupero y Alfredo Adame no es algo nuevo. Recientemente Luis Alberto Ordaz acusó al actor de amenazarlo con una pistola junto a su novia, Cynthia Klitbo, mientras paseaban en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. Incluso culpó al actor de La doble vida de Estela Carrillo y Por amar sin ley de cualquier cosa que pudiera pasarle en un futuro.

“Cualquier cosa que me pase que se carguen a Alfredo Adame. ¿Contratar gente para que me pegue? Pinche viejo payaso, mediocre, fracasado, misógino, no lo quieren en ninguna televisora, no lo quiere su familia. Yo no lo voy a golpear, yo no golpeo ancianos”, expresó el Rey Grupero a Sale el Sol.

Rey Grupero compartió en Instagram que interpuso una denuncia ciudadana ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la clínica (Foto: Instagram / @Reygrupero)

Las amenazas, dijo el youtuber, comenzaron después que en febrero de este año publicara un video donde exhibía al doctor y lo acusara de negligencia. El pasado 29 de enero, Rey Grupero compartió en Instagram que interpuso una denuncia ciudadana ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la clínica en donde labora el cirujano, ubicada en la Colonia Condesa, con el testimonio de algunas de las mujeres afectadas.

En su momento, Adame concedió una entrevista a Sale el Sol, donde negó estar implicado con el supuesto cirujano. “El ‘Rey Grupero’ no es otra cosa que un fracasado en la vida. Es un fanfarrón, es un mentiroso y es un tipo que vive de andar haciendo escándalos y de todo ese rollo. Yo nada más le hablé para decirle que estaba cometiendo un error. Le dije que se estaba equivocando, que lo iban a meter a la cárcel por apoyar a gente que persigue un fin: extorsionar al doctor y sacarlo”, declaró.

Asimismo, Adame negó ser socio del médico que ha sido acusado por realizar intervenciones estéticas de baja calidad, aunque sí aceptó que fue intervenido por él.

SEGUIR LEYENDO: