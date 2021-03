Quién es Juanjo “N”: el “cirujano” de las estrellas acusado de mala praxis y narcomenudeo que fue denunciado por Rey Grupero

juanjo duque (Foto: Facebook/Juanjo Duque)

El día 27 de marzo fue arrestado el médico-cirujano plástico, Juan José “N”, mejor conocido como “el cirujano de las estrellas”, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), este tiene más de 25 denuncias por lesiones debido a mala praxis que cometió con documentación apócrifa, a ello se le suman cargos por narcomenudeo, pero, ¿quién era este inescrupuloso “doctor”?

De acuerdo con su cuenta de Instagram, en una entrevista que publicó respecto a su oficio, señaló que era el “médico” que rompería paradigmas, en su red social solía compartir el antes y después de su trabajo, sin embargo, a inicios de este año se le cayó la imagen después de que las denuncias por mala praxis y lesiones empezaron a viralizarse en medios.

Tras su detención, la Fiscalía le confiscó un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, 40 envoltorios con aparente marihuana, 75 dosis de una sustancia similar a la cocaína, frascos con posibles precursores químicos, un teléfono celular y documentación diversa. En una emisión del programa HOY, los conductores admitieron que lo invitaron para hablar de su trabajo, aunque este se negó, pues ya caminaban las denuncias que durante tiempo se fueron dando en diferentes partes del país donde tiene clínicas.

Juan José “N” se hacía pasar por estudiante egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ejercía como Médico Estético, con Especialidad en Reconstrucción Facial y Corporal para la empresa Health&Medic. El joven ofrece tratamientos estéticos a través de internet en la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Ha trascendido que al menos 25 pacientes han denunciado a García Duque por el delito de lesiones, ya que les habría practicado tratamientos estéticos fallidos.

“Empezamos a buscar a las partes para iniciar en la mesa de debate, buscamos al doctor. Pero el equipo legal de este cancelaba su participación en la mesa de debate, no se sintió seguro de venir, le explicamos que estaría el Rey Grupero y Karla (una víctima)”, dijo uno de los reporteros en la emisión quien cambiaría el formato de la entrevista, pues sería más conveniente un debate con el youtuber, quien empezó a viralizar el caso del supuesto doctor

“El está cayendo en contradicciones, en otros programas se ha dicho que utiliza documentos falsos, me acusaron de querer extorsionar al doctor, me llegó un documento a mi casa para callarme, si no está dando la cara es por algo”, dijo el Rey Grupero. Agrego que incluso recibió amenazas del conductor Alfredo Adame, quien le advirtió que Juanjo era una persona poderosa con la que no debía meterse.

juanju duque

“Mi noviazgo con Cynthia, es la causa del problema, el se acerco a ella, y si ves que el se quiere acercar a ellas (para operarlas), pues hay que investigar con qué doctores van tus mujeres, porque les quieren inyectar algo. hablamos de un doctor que tiene clínicas en Guadalajara, Santa Fe, en la Condesa”, explicó el novio de Cynthia Klitbo sobre su intervención en el caso.

En versiones de Karla, quien se identificó como víctima, esta explicó que era alguien inescrupulosos que incluso la revictimizo y la acusó de tener daño permanente en la nariz porque esta no se dejó tratar de nueva cuenta con él. “Sigo en tratamiento y por muchos meses más será así por la sustancia que me aplicó. Acudí a su clínica en Santa Fe, me aplicó un acido, la segunda vez que lo hizo, mi cara se deformó totalmente. Nunca vi mejoras, dice que no acepté su ayuda, y jamás me informó que tuve necrosis”, relató de la experiencia que le dejó daño permanente.

