Una romántica serenata, besos y abrazos: las imágenes del reencuentro de Danna Paola y Sebastián Yatra en Madrid

En su viaje a Madrid, España, Danna Paola se reencontró con amigos y no, en esta ocasión no se trató del elenco de Élite, sino de Sebastián Yatra y de los integrantes del grupo Morat.

Y para sorpresa de sus fans, el encuentro no terminó con un par de historias o fotografías, pues se acercaron a sus millones de seguidores para complacerlos con una romántica serenata.

Sin embargo, aunque el encuentro pareció muy inocente a través de redes sociales, recordó los rumores del posible romance entre la estrella de Atrévete a Soñar y Sebastian Yatra que surgieron hace un año.

Fue Sebastián Yatra quien inició el encuentro y para ello qué mejor lugar que las historias de Instagram, mismas en las que dejó un sticker a sus más de 26 millones de seguidores con la descripción “¿Qué canción quieres dedicar... y a quién?”

A petición de una seguidora, los miembros de Morat, Martín y Simón Vargas, así como Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, cantaron junto a Yatra la canción Bajo la mesa, lanzada en conjunto en el 2020.

Al unisono los cinco hombres dedicaron a petición de la usuaria Valu: “Yo sé que tú sientes algo por mí, ¿Por qué negar este amor, si lo confirman tus besos?”, mientras tanto, Danna Paola los acompañó en el coro con su maravillosa voz.

En otra historia la usuaria Yaqui Maidana pidió No bailes sola, canción de la actriz de Élite, quien cantó: “Solo una cosa... no bailes sola, no te arriesgues sola, déjate amar que nos llegó la hora”.

Y a diferencia de la primera dedicatoria en serenata sólo Danna Paola y Sebastián Yatra cantaron el primer verso; para que al resto de la canción se sumaran los miembros de Morat.

Esta segunda interpretación terminó con un par de risas y un abrazo entre Danna y Sebastián, lo que revivió el rumor de un romance entre ambos.

Y es que desde abril del 2020, cuando lanzaron la canción No bailes sola, comenzaron a ser relacionados, aunque ambos negaron estas versiones.

En una entrevista con Grupo Fórmula, Danna Paola contestó con discreción a su presunta relación con Yatra: “Siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás”.

Danna Paola y Sebastián Yatra avivaron el rumor de un romance con su presentación a dueto (Foto: Twitter @PremiosJuventud)

Durante esa aclaración, la cantante agregó: “Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”.

Esta no es la primera vez que ambos artistas aparecen muy juntos y es que durante la celebración de los Premios Juventud interpretaron su dueto con demasiada cercanía, esto a pesar de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia.

Danna Paola viajó a España para promocionar su álbum K.O y apareció como invitada en el programa El Hormiguero 3.0 en donde confesó por qué se retiró de Élite.

Después de explicar que dividió su vida al estilo Hannah Montana para dedicarse a la actuación (con Élite) y a la música (con Mala Fama), agregó: “Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar”.

Danna Paola decidió dedicarse a su carrera como cantante y dejar la serie española 'Élite'. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

También recordó que es una persona sumamente entregada, por lo que “Fue complicado llevar esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí”.

Recientemente el nombre de Danna Paola acaparó los titulares luego de las declaraciones de Tefi Valenzuela tras denunciar la violencia que sufrió con Eleazar “N”.

En una entrevista con Suelta la Sopa, la también cantante peruana comentó: “Yo me pongo a pensar: ella tenía 14, él 24. Duraron seis años. Yo no quiero imaginar lo que ella ha sufrido durante seis años, si yo en tres meses casi no la cuento”.

Sobre la relación que mantuvieron Danna Paola y Eleazar “N”, la conductora Vanessa Claudio agregó que una fuente cercana había confirmado que la actriz fue víctima de violencia y que tenía que maquillarse moretones.

