“No quiero imaginar lo que ella ha sufrido”: Tefi Valenzuela confesó compadecer a Danna Paola por maltrato de Eleazar ‘N’

Tefi Valenzuela dijo entender por qué Danna Paola no quiere romper el silencio respecto a Eleazar 'N' ( (Foto: @tefivalenzuela/ Instagram @dannapaola/ Instagram)

“Yo me pongo a pensar: ella tenía 14, él 24. Duraron seis años. Yo no quiero imaginar lo que ella ha sufrido durante seis años, si yo en tres meses casi no la cuento”, relató Tefi Valenzuela, quien en noviembre del 2020 denuncio Eleazar tras estrangularla luego de una discusión.

“Si yo no gritaba, podría estar muerta”, confesó Stephany Solange Savar, mejor conocida como Tefi, en una entrevista con el programa Suelta la sopa.

Tefi recalcó que a sus 31 años le ha costado superar el trauma de las agresiones de su ex pareja, y que no se imagina cómo fue para Danna Paola haber vivido algo así a su corta edad.

Hace unos días, la presentadora Vanessa Claudio dijo que una fuente cercana a Danna Paola confirmó que esta sí vivió violencia física durante su relación con Eleazar y que incluso debía maquillarse los moretones que su ex pareja le dejaba, además de las escenas de celos que le hacía a Danna Paola mientras esta trabajaba en la obra de teatro Wicked.

Danna Paola no ha querido hacer declaraciones más detalladas sobre su relación con Eleazar 'N' (Foto: @eleazargomez333/Instagram @dannapaola/ Instagram)

“Como mujer es algo que no me gustaría revivir ni mucho menos, porque no es hablar de una situación en específico, sino de un conjunto de muchas situaciones que han pasado alrededor de mi vida y mi carrera”, comentó al respecto la intérprete del tema Calla tú, en donde habla de lo que vivió durante esa época.

“Es un tema que me tardó muchos años y mucho proceso y mucha terapia para poder superar, y hoy en día estoy fuera”, comentó en una entrevista con Suelta la sopa en enero del 2021.

Actualmente, Eleazar ‘N’ se encuentra en prisión preventiva el Reclusorio Norte debido a la denuncia de Tefi, y amigos cercanos han comentado a los medios que el actor se encuentra“ muerto de miedo” porque ha sufrido acoso y amenazas de los reos que se encuentran con él.

Por ahora, Eleazar se encuentra en el Área de Ingresos donde espera la resolución de su caso y recibe beneficios gracias a la cuota monetaria que cubre, pero si el fallo es en su contra, tendrá que unirse a la población general del reclusorio.

A pesar de que se han encontrado oportunidades para otorgarle el perdón, Tefi Valenzuela se ha mantenido firme con su postura, e incluso ha comentado que ella espera que el proceso se lleve conforme a la ley y “lo que diga el juez, eso será”.

La cantante peruana Tefi Valenzuela no ha querido otorgarle el perdón a Eleazar 'N' (Foto: @tefivalenzuela/Instagram)

Además, Valenzuela espera que Eleazar ‘N’ reconozca públicamente sus actos, pues no ha sido la única de sus ex parejas que lo ha denunciado por violencia: la modelo mexicana-libanesa Jeanette Karam también acudió a las autoridades para denunciar que sufrió maltrato físico y psicológico de su ex pareja en noviembre del año pasado.

Danna Paola comentó que “A uno le causa muchísimo shock” cuando se enteró de las denuncias y del estado legal al que se enfrentaba el actor con quien protagonizó la novela juvenil Atrévete a soñar.

“Mi responsabilidad como mujer es justamente apoyar y alzar la voz de la manera en la que yo quiera y es algo de lo que no me gustaría hablar”, compartió también a Suelta la sopa, pues ha sido muy discreta y reservada con el tema, que cataloga como “muy delicado” para ella.

Al respecto del silencio de Danna Paola, Tefi Valenzuela demostró entender las razones que tiene para no hablar públicamente de ese tema: “No me quiero imaginar si yo paso por una persona así durante seis años de mis 14 a mis 20 años. Y por eso quizás no quiere hablar y abrir una puerta que va a ser muy fuerte de enfrentar”.

