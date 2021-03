“Fue complicado llevar esa doble vida”: La verdadera razón por la que Danna Paola dejó ‘Élite’

Danna Paola compartió las razones por las que tuvo que dejar el cast de la serie española 'Élite' (Foto: @dannapaola/Instagram)

La serie española ‘Élite’ es una de las entregas más exitosas de la plataforma de Netflix, y una de sus protagonistas más icónicas fue la actriz mexicana Danna Paola, quien abandonó el elenco en la tercera temporada, lo que generó entre su público un gran disgusto por el giro que tomó la trama.

Danna Paola interpretó al personaje de ‘Lucrecia’ durante tres temporadas de la serie, con lo que se ganó el reconocimiento pero también la aversión de un amplio público, además de que es una de las cantantes mexicanas más exitosas de los últimos años.

La también compositora acudió al programa español El Hormiguero 3.0 para hablar sobre su último álbum titulado K.O. La protagonista de Atrevéte a soñar también recalcó cómo fue su paso por España, su experiencia en un país extranjero y platicó con el presentador Pablo Moto sobre cómo la carga de trabajo que llevaba la hizo tomar la decisión de enfocarse principalmente en su carrera musical.

Video: Antena 3.

Danna Paola contó que para el término de la temporada tres de Élite, el cast ya sabía cuál iba a ser el final de la historia, pero a la par ella seguía creciendo en su carrera de cantante. “Yo venía jugando al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y ser cantante al mismo tiempo”, compartió, haciendo referencia a la serie protagonizada por Miley Cyrus donde vivía una doble vida debido a su fama.

Fue durante esa época en la cual Danna Paola lanzó su sencillo titulado ‘Mala Fama’, que ella misma catalogó como un boom que encaminó su trabajo en la música, ya que es una de sus canciones más escuchadas. “Me gusta trabajar y dar mi cien por ciento y mi trabajo y no me podía dividir”, se lamentó, pues ella misma se considera como una persona perfeccionista y completamente dedicada a su trabajo.

La actriz y compositora mencionó también lo desgastante que fue para ella dedicarse a las dos cosas que la apasionaban, y que incluso el cansancio le hizo perder vuelos: “Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”.

Danna Paola decidió dedicarse a su carrera como cantante y dejar la serie española 'Élite'. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

Además, debido a su entrega a su trabajo como actriz, el hecho de interpretar a un personaje como ‘Lucrecia’ también afectó la otra parte de su carrera, que era la música. “Fue complicado llevar esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí”, confesó la cantante.

Durante 2019, cuando aún se encontraba en el rodaje de la serie, Danna Paola se presentó en el concierto Coca Cola Music Experience en España, donde interpretó canciones como Final Feliz y Oye Pablo. Para ese entonces, la modelo ya hablaba de lo complicado que era para ella compaginar su vida de actriz con su vida de cantante.

Aún dividiendo su vida entre ‘Lu’ y Danna, recibió un Disco de Oro y un doble Disco Platino otorgados por su disquera, Universal. Fue ahí cuando se dio cuenta de su talento y que debía de darle una oportunidad a su trabajo musical.

A pesar de que, como compartió la actriz, le costaba un poco creer que hacía buenas composiciones, decidió que tenía que darle el cien por ciento a su música. “Entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4″, confesó Danna Paola.

